Wall Street cae mientras inversores se preparan para discurso de Powell

Por Johann M Cherian, Sanchayaita Roy y Carolina Mandl

21 ago (Reuters) - Los principales índices de Wall Street cayeron el jueves, ante el temor de los inversores a posibles comentarios restrictivos del presidente de la Reserva Federal y mientras los resultados trimestrales de la gran cadena de supermercados Walmart perjudicaron la confianza.

* Toda la atención está centrada en el Simposio de Política Económica de Jackson Hole, donde el presidente de la Fed, Jerome Powell, tiene previsto intervenir el viernes a las 1400 GMT. Los operadores seguirán de cerca su discurso en busca de pistas sobre los recortes de las tasas de interés en septiembre, tras la reciente debilidad del mercado laboral.

* Varios responsables de la política monetaria, entre ellos la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack; el jefe del organismo en Atlanta, Raphael Bostic; y el presidente de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, han adoptado un tono cauteloso y han reconocido la necesidad de depender de los datos.

* Un informe privado indicó que la actividad empresarial se aceleró en agosto, lo que refleja un entorno complejo para el banco central estadounidense. Otro informe también mostró que las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos en julio aumentaron inesperadamente.

* Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 25,63 puntos, o un 0,40%, a 6370,15 unidades; el Nasdaq Composite bajó 72,54 puntos, o un 0,34%, a 21.100,31 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones cayó 154,56 puntos, o un 0,34%, a 44.783,75 unidades.

* La mayoría de los 11 sectores del S&P 500 anotaron caídas, liderados por los productos básicos de consumo, que retrocedieron después de que Walmart aumentara sus ventas y ganancias del año fiscal, impulsado por la fuerte demanda de compradores de todos los niveles de ingresos, pero no cumpliera con las estimaciones de ganancias trimestrales y anunciara mayores costos debido a los aranceles.

* Las acciones de Walmart se desplomaron. La atención se centró en los informes de minoristas, como Target y Home Depot, esta semana, mientras los inversores evaluaban el impacto de los aranceles estadounidenses en el gasto de los consumidores. (Reporte de Carolina Mandl en Nueva York, Johann M Cherian y Sanchayaita Roy; Editado en Español por Manuel Farías)