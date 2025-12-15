Wall Street cae mientras inversores se preparan para una semana cargada de datos

Por Johann M Cherian y Shashwat Chauhan

15 dic (Reuters) - Los principales índices de Wall Street caían el lunes en una jornada agitada, aunque algunos valores tecnológicos de peso se recuperaban de la baja de la semana pasada, mientras los inversores se preparan para un aluvión de datos económicos que podrían marcar la trayectoria de las tasas de interés.

* Los operadores también recibieron más información sobre los candidatos para el puesto de presidente de la Reserva Federal el próximo año, luego de que un reporte señaló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que redujo su búsqueda al exgobernador de la Fed Kevin Warsh o al director del Consejo Económico Nacional Kevin Hassett.

* Las expectativas de un presidente de la Fed con un sesgo más expansivo han alimentado las expectativas de recortes de las tasas de interés el próximo año, incluso cuando la inflación se mantiene por encima del objetivo del 2% y las persistentes presiones sobre los precios en otros mercados desarrollados fortalecen las llamadas para un alza.

* A las 15:24 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones caía 81,76 puntos, o un 0,17%, a 48.376,29 unidades. El índice S&P 500 perdía 11,33 puntos, o un 0,17%, a 6.816,08 unidades, mientras que el Nasdaq Composite bajaba 104,94 puntos, o un 0,45%, a 23.090,23 unidades.

* El sector de consumo discrecional subía gracias al salto del 3,7% de Tesla.

* El gigante de los chips de inteligencia artificial Nvidia ganaba un 0,5% y se encaminaba a romper una racha de cuatro días de pérdidas. Un índice más amplio de valores de chips caía un 0,3%.

* El martes se publicarán las nóminas no agrícolas de octubre y noviembre. Los datos de octubre se retrasaron por el cierre del Gobierno a principios de este trimestre.

* Los informes sobre la actividad empresarial, las solicitudes semanales de subsidio de desempleo y la inflación, que se publicarán esta semana, también serán objeto de seguimiento, ya que los inversores buscan nuevas pistas sobre la resistencia de la economía y los próximos movimientos de la Reserva Federal.

* Los anuncios sobre tasas de interés en Europa, el Reino Unido y Japón se sumarán a la apretada agenda de los bancos centrales. (Reporte de Johann M Cherian, Pranav Kashyap y Shashwat Chauhan en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)