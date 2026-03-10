Wall Street cae mientras los inversores siguen de cerca la tensión entre EE.UU. e Irán

Por Johann M. Cherian y Utkarsh Hathi

10 de marzo (Reuters) -

Los principales índices bursátiles de Wall Street caían el martes, ya que los inversores operaban con cautela después de que comentarios de funcionarios estadounidenses sugirieron una escalada de la guerra en Oriente Medio, lo que ha disparado los costos energéticos y aumentado la preocupación por la inflación.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el alto mando militar Dan Caine sugirieron que los ataques contra Irán se estaban intensificando, un día después de que el presidente Donald Trump dijo que veía un final del conflicto antes de las cuatro a cinco semanas que había previsto.

Los precios del crudo y el gas natural prolongaron sus descensos tras los comentarios de Trump, alejándose aún más de la preocupante marca de 120 US$ por barril, a pesar de que Irán dijo que continuaría con su bloqueo petrolero en la región.

Los productores de energía de Oriente Medio aún no han reanudado la producción a gran escala, y es probable que los costos de transporte se mantengan altos por un tiempo.

"Ayer se percibía un tono más optimista, ya que se pensaba que se trataría de una intervención militar más rápida, pero hoy el secretario de Defensa ha insinuado que, al menos por hoy, la situación se está intensificando. Por lo tanto, los mercados están haciendo una pausa en el repunte optimista que experimentaron tras los comentarios del presidente Trump ayer", dijo Art Hogan, estratega jefe de mercado de B Riley Wealth.

Las acciones del sector turístico, que han sido las más afectadas por la venta masiva desde que comenzó la guerra, caían el martes. Un índice que sigue a las aerolíneas de pasajeros bajaba más de un 2%, mientras que los títulos de las compañías de cruceros Carnival y Royal Caribbean caían un 1,8%.

El aumento de los precios del crudo desde el inicio del conflicto ha reavivado la preocupación de que la economía estadounidense pueda caer en una estanflación y complicar la labor de la Reserva Federal, ya que los datos también sugieren que el mercado laboral se está debilitando.

El Promedio Industrial Dow Jones caía 249,15 puntos, o un 0,52%, a 47.491,65 unidades, el S&P 500 perdía 26,28 puntos, o un 0,39%, a 6.769,71, y el Nasdaq Composite bajaba 33,24 puntos, o un 0,15%, a 22.662,71 unidades. El índice de volatilidad del CBOE, el indicador del miedo de Wall Street, perdía 0,68 puntos, a 24,82.

(Reporte de Johann M. Cherian y Utkarsh Tushar Hathi en Bangalore; edición en español de Javier López de Lérida)