LA NACION

Wall Street cae mientras mercados esperan datos tras reapertura del Gobierno de EE. UU.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Wall Street cae mientras mercados esperan datos tras reapertura del Gobierno de EE. UU.
Wall Street cae mientras mercados esperan datos tras reapertura del Gobierno de EE. UU.Michael Probst - AP

Por Twesha Dikshit y Purvi Agarwal

13 nov (Reuters) - Los principales índices de Wall Street caían el jueves, a la espera de indicaciones sobre la economía estadounidense y la senda de la política monetaria después de que el presidente Donald Trump firmó un proyecto de ley que pone fin al cierre gubernamental más largo de la historia del país.

* A las 1435 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones cedía 87,01 puntos, o un 0,18%, a 48.167,81 unidades; el índice S&P 500 perdía 36,03 puntos, o un 0,53%, a 6.814,89 unidades; y el Nasdaq Composite caía 214,17 puntos, o un 0,87%, a 23.192,28 unidades.

* Los mercados vigilarán de cerca el flujo de datos oficiales, ya que una ausencia prolongada dejó tanto a la Reserva Federal como a los operadores adivinando sobre la salud de la economía y dependiendo de fuentes privadas.

* Aún así, es probable que algunas lagunas en los datos sean permanentes después de que la Casa Blanca afirmó que los informes sobre empleo e índices de precios al consumidor de octubre podrían no publicarse nunca.

* "Aunque siempre esperamos que muchos datos perdidos durante el cierre permanecieran oscuros, hay preguntas sobre cómo se verán los datos de inflación y empleo una vez que estos informes vuelvan a estar en línea", dijo Carol Schleif, de BMO Private Wealth. "No nos sorprendería ver algo de volatilidad en el mercado en las próximas semanas".

* Los valores de tecnología de la información y los servicios de comunicación eran los mayores lastres del S&P 500. Los pesos pesados Nvidia y Alphabet restaban un 2,6% y un 2,3%, respectivamente.

* Sin embargo, Cisco Systems subía un 4,5% tras elevar sus previsiones de beneficios e ingresos para todo el año apostando por la demanda de sus equipos de red.

* Los valores tecnológicos y de inteligencia artificial se han visto presionados últimamente y el Nasdaq se prepara para su tercera sesión a la baja, ya que los inversores han abandonado los preciados valores tecnológicos en favor de áreas tradicionalmente defensivas, como la sanidad. (Editado en español por Carlos Serrano)

LA NACION
Más leídas
  1. Santilli justificó la falta de convocatoria a Kicillof y le pidió ser “consecuentes” y “coherentes”
    1

    Diego Santilli justificó la falta de convocatoria a Kicillof y le pidió ser “consecuentes” y “coherentes”

  2. ¿Por qué el campeón del mundo solo juega amistosos "chatarra"?
    2

    Billetera mata rival: ¿por qué el campeón del mundo solo juega amistosos “chatarra”?

  3. Por qué cada vez más millonarios alquilan y no son propietarios de sus casas
    3

    ¿Por qué cada vez más millonarios alquilan y no son propietarios de sus casas?

  4. Juez habló de una nueva etapa del oficialismo en el Congreso y la necesidad de generar consensos
    4

    Luis Juez habló de una nueva etapa del oficialismo en el Congreso: “Hay que hacer una profunda autocrítica”

Cargando banners ...