Wall street cae nuevamente, sólido dato empleo genera temores por mayores alzas tasas

Por Devik Jain y Medha Singh

6 de mayo (Reuters) - Wall Street extendía sus pérdidas por segundo día el viernes, a medida que el aumento en los retornos de los bonos del Tesoro presionaba a las acciones de crecimiento después de que datos de empleo más fuertes de lo esperado amplificaron los temores de mayores aumentos en las tasas de interés para controlar el aumento de los precios.

* El informe del Departamento de Trabajo mostró que las nóminas no agrícolas aumentaron en 428.000 en abril, mientras que los economistas consultados por Reuters esperaban 391.000.

* La tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en el 3,6% en el mes, mientras que los ingresos por hora promedio aumentaron un 0,3% frente a la previsión de un alza del 0,4%. Los datos subrayaron los sólidos fundamentos de la economía pese a la contracción del Producto Interno Bruto en el primer trimestre.

* Nueve de los 11 principales sectores del S&P 500 bajaban, con el de consumo discrecional perdiendo un 1,7%.

* A las 1500 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones caía un 0,27%, a 32.909 unidades, mientras que el índice S&P 500 cedía un 0,78%, a 4.114,29 unidades. El Nasdaq Composite restaba un 1,13%, a 12.179 unidades.

* La baja del Nasdaq, con fuerte presencia tecnológica, se suma al desplome de casi 5% en la sesión previa, ya que los inversores temen que se anuncien mayores alzas de tasas cuando la inflación marcha en un máximo de cuatro décadas.

* Los operadores ven un 75% de probabilidades de un aumento de 75 puntos básicos en la reunión de junio de la Fed, a pesar de que el jefe del banco central, Jerome Powell, lo descartó.

* Las acciones de crecimiento de megacapitalización, Alphabet Inc, matriz de Google, Apple Inc, Microsoft Corp, Meta Platforms, Tesla Inc y Amazon.com caían entre un 0,1% y un 1,8%.

* Mientras, el retorno de las notas del Tesoro a 10 años subía a 3,131%. Las valoraciones de las acciones de crecimiento sensibles a las tasas de interés se descuentan más cuando aumentan los rendimientos de los bonos.

* Under Armour Inc se desplomaba un 24,3%, luego de que el fabricante de ropa deportiva pronosticara ganancias desalentadoras para todo el año, mientras lidia con mayores costos de transporte y el impacto en su negocio de las renovadas restricciones por COVID-19 en China.