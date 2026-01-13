Wall Street cae, papeles financieros bajan por plan sobre límite a tasas de tarjetas crédito

Por Medha Singh y Pranav Kashyap

13 ene (Reuters) - Wall Street cerró en baja el martes, debido a una caída de las acciones financieras, ya que los comentarios de los ejecutivos de JPMorgan se sumaron a las preocupaciones sobre la reciente propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de limitar las tasas de las tarjetas de crédito.

* Los inversores también digirieron un informe dado a conocer muy temprano en la jornada que mostró que la lectura de la inflación de diciembre se ajustó a lo esperado, dejando intactas las expectativas del mercado de recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal este año.

* El mayor prestamista estadounidense, JPMorgan, batió las estimaciones de ganancias trimestrales en el arranque extraoficial de la temporada de resultados.

* Sin embargo, sus acciones cayeron después de que dijo que la propuesta de limitar las tasas de interés de las tarjetas de crédito perjudicará a los consumidores y a la economía estadounidenses.

* Las acciones de Visa y Mastercard cayeron, mientras que el sector financiero ayudó a liderar los descensos en el S&P 500.

* Se espera que los resultados trimestrales de otros grandes bancos, que se presentarán a finales de esta semana, sean más sólidos, favorecidos por el repunte de las operaciones.

* Las acciones de Delta Air Lines cayeron, ya que el punto medio de su previsión de ganancias para 2026 no alcanzó las expectativas de los analistas.

* Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 perdió 13,97 puntos, o un 0,20%, a 6.963,30 unidades; mientras que el Nasdaq Composite cedió 22,70 puntos, o un 0,1%, a 23.711,20 puntos. El Dow Jones cayó 394,97 puntos, o un 0,81%, a 49.195,23 unidades.

(Reporte de Medha Singh y Pranav Kashyap en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida y Javier Leira)