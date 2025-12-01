Wall Street cae por alza de rendimientos de bonos de EEUU; operadores esperan discurso del presidente de la Fed

(Actualiza con valores tras el cierre)

Por Johann M Cherian y Pranav Kashyap

1 dic (Reuters) - Los principales índices de Wall Street cayeron el lunes, arrastrados por un repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro y datos económicos que mostraron que los aranceles siguen siendo un lastre para el sector manufacturero.

* En tanto, los inversores se preparaban para un discurso más tarde el lunes del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que podría dar pistas sobre la decisión de política monetaria de este mes.

* La actividad manufacturera estadounidense se contrajo por noveno mes consecutivo en noviembre, ya que las fábricas informaron de la debilidad de los nuevos pedidos y el aumento de los costos de los insumos impulsados en parte por los aranceles.

* Si bien la mayoría de los funcionarios de la Fed han adoptado un tono cauteloso, las señales de sesgo moderado de algunos miembros clave con derecho a voto, junto con los informes de que el asesor económico de la Casa Blanca Kevin Hassett es uno de los principales candidatos a suceder a Powell, han avivado las apuestas sobre una mayor relajación monetaria.

* Según la herramienta FedWatch de CME Group, los operadores están valorando en un 85,4% la probabilidad de un recorte de las tasas de interés de 25 puntos básicos en diciembre, lo que prácticamente duplica las existentes a finales del mes pasado.

* Los inversores también esperan con interés el informe retrasado de septiembre sobre el índice de gastos de consumo personal, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, que se publicará el viernes.

* Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 perdió 34,44 puntos, o un 0,5%, a 6.814,65 puntos; mientras que el Nasdaq Composite cedió 88,92 puntos, o un 0,38%, a 23.276,76 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 411,46 puntos, o un 0,86%, a 47.304,96 puntos.

* El alza de los rendimientos de los bonos soberanos también presionó a las acciones.

* Los grandes minoristas se centraron en el inicio de las ventas del Ciberlunes, en el que se espera que los compradores gasten 14.200 millones de dólares en internet, según Adobe Analytics.

* Las acciones de Walmart y Target subieron ligeramente.

(Reporte de Johann M Cherian y Pranav Kashyap en Bengaluru; Editado en Español por Manuel Farías y Javier Leira)