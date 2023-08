(Actualiza al cierre. Cambia redacción y firma de autor)

Por David French

8 ago (Reuters) - Wall Street cerró a la baja el martes en una fuerte ola de ventas, después de que la agencia Moody's bajó la calificación crediticia de varios prestamistas, lo que reavivó el temor sobre la salud de los bancos y la economía del país.

* Después de un repunte de cinco meses que situó al índice de referencia S&P 500 y al Nasdaq Composite a un 5% de sus máximos históricos, agosto ha sumado ya cinco sesiones de pérdidas de un total de seis.

* La ca√≠da del martes se desencaden√≥ despu√©s de que Moody's recort√≥ en un escal√≥n la calificaci√≥n de 10 entidades de cr√©dito peque√Īas y medianas y coloc√≥ a seis gigantes bancarios, entre ellos Bank of New York Mellon, U.S. Bancorp, State Street y Truist Financial, en revisi√≥n para posibles bajas.

* La agencia también advirtió que la solidez crediticia del sector se vería probablemente puesta a prueba por los riesgos de financiación y la menor rentabilidad.

* La confianza del mercado en los bancos estadounidenses ha ido recuper√°ndose gradualmente tras las quiebras de tres entidades de cr√©dito a principios de a√Īo, entre ellas Silicon Valley Bank, que conmocionaron al sistema financiero.

* El √≠ndice S&P 500 Banks se mantuvo m√°s d√©bil en lo que va de a√Īo, a pesar de las constantes ganancias del √≠ndice de referencia S&P 500, y las rebajas de calificaci√≥n expusieron la fragilidad de la confianza de los inversores hacia los valores financieros.

* El índice de bancos cayó el martes, al igual que el índice KBW Regional Banking.

* Los grandes bancos Goldman Sachs y Bank of America bajaron, mientras que Bank of New York Mellon y Truist también retrocedieron.

* La reacción a las bajas de calificación de los bancos hizo subir el índice de volatilidad del mercado CBOE, el barómetro del miedo de Wall Street, que en un momento dado alcanzó su nivel más alto en dos meses.

* Seg√ļn datos preliminares, el √≠ndice S&P 500 perdi√≥ 19,04 puntos, o un 0,42%, y se situ√≥ en 4.499,40 puntos, mientras que el √≠ndice Nasdaq Composite cedi√≥ 109,63 puntos, o un 0,78%, y se situ√≥ en 13.885,33 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones, , cay√≥ 158,58 puntos, o un 0,45%, a 35.314,55 puntos.

(Reporte de Bansari Mayur Kamdar y Johann M Cherian en Bengaluru Editado en espa√Īol por Javier L√≥pez de L√©rida)