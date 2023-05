Wall street cae por incertidumbre sobre las negociaciones de la deuda en eeuu

(Actualiza al cierre. Cambia redacción, firma de autor y agrega procedencia)

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 19 mayo (Reuters) - Las bolsas estadounidenses cerraron la semana con una nota floja el viernes, pues las ganancias iniciales se desvanecieron tras una interrupción de las negociaciones sobre el límite de endeudamiento fiscal en Washington, lo que mermó la confianza en que haya un acuerdo en los próximos días para evitar una cesación de pagos.

* Las acciones hab√≠an subido en las dos √ļltimas sesiones por la creciente confianza en que en los pr√≥ximos d√≠as podr√≠a alcanzarse un acuerdo para elevar el l√≠mite de deuda de 31,4 billones de d√≥lares, y el √≠ndice de referencia S&P 500 subi√≥ m√°s de un 2%.

* Sin embargo, un avance inicial el viernes se revirtió por noticias de una pausa en las conversaciones mientras el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hablaba en un panel de política monetaria.

* "El mercado parecía entrar en el fin de semana pensando que las conversaciones iban a avanzar hacia el marco para un acuerdo (...) pero lo que estás viendo ahora es a los republicanos diciendo, no, esto no es aceptable, y simplemente organizaron un abandono", dijo Quincy Krosby, estratega jefe global de LPL Financial.

* "Podría ser para presionar más a la bancada demócrata y aprovechar también que Biden está en el extranjero. Pero esta noticia un viernes por la tarde definitivamente no es positiva".

* Seg√ļn datos preliminares, el S&P 500 perdi√≥ 6,02 puntos, o un 0,14%, a 4.192,03 unidades, mientras que el Nasdaq Composite baj√≥ 30,46 puntos, o un 0,24%, a 12.657,90. El promedio industrial Dow Jones cay√≥ 111,03 puntos, un 0,33%, a 33.424,88 unidades.

* El S&P 500 y el Nasdaq registraron sus mayores ganancias porcentuales semanales desde la final de marzo.

* Las perspectivas de las tasas de inter√©s siguen siendo inciertas. Powell afirm√≥ que a√ļn no est√° claro si ser√°n necesarias nuevas subidas de tipos, ya que el banco central sopesa el impacto de las anteriores.

* Por otra parte, la CNN informó de que la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, dijo el jueves a los presidente ejecutivos de los bancos que podrían ser necesarias más fusiones bancarias tras una serie de quiebras en el sector.

(Reportaje de Shreyashi Sanyal y Shristi Achar A en Bengaluru; información adicional de Amruta Khandekar;)

Reuters