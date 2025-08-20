Wall Street cae por liquidación tecnológica, acciones europeas operan estables

Por Jaspreet Kalra

MUMBAI, 20 ago (Reuters) - Las acciones caían el miércoles por segundo día consecutivo en Wall Street, al persistir la debilidad en el sector tecnológico, mientras los operadores de divisas y tasas de interés esperan la reunión de banqueros centrales que se celebrará esta semana.

* El índice S&P 500 bajaba un 0,8% y el Nasdaq Composite, de fuerte componente tecnológico, perdía casi un 1,5%, al persistir la presión tras la fuerte caída de la víspera.

El Promedio Industrial Dow Jones cedía un 0,2%.

* Los analistas apuntaron a una confluencia de factores detrás de la debilidad de los valores tecnológicos, como la preocupación por las altas valoraciones, la salida de los inversores de posiciones rentables y un clima general de aversión al riesgo.

* "Creo que en Estados Unidos el precio era perfecto y había bastante complacencia en los mercados, por lo que debería haberse esperado cierta volatilidad estival", dijo Ben Laidler, jefe de estrategia de renta variable de Bradesco BBI.

* El índice paneuropeo STOXX 600 mejoraba un 0,2% y el británico FTSE 100 tocó un máximo histórico impulsado por las ganancias de las empresas de consumo y sanidad.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, bajaba levemente después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió la dimisión de la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años operaba estable al 4,295%, mientras que el de las notas a dos años bajaba al 3,74%.

* La atención se centra ahora en el simposio que la Fed de Kansas City celebrará del 21 al 23 de agosto en Jackson Hole, donde el presidente de la institución, Jerome Powell, hablará el viernes sobre las perspectivas económicas y el marco de política monetaria del banco central estadounidense.

* Las declaraciones de Powell sobre las perspectivas a corto plazo de las tasas serán objeto de gran atención, ya que los operadores dan casi por descontado un recorte el mes que viene.

* Las minutas de la reunión de política monetaria de la Fed de julio se publicarán más tarde en el día, pero es poco probable que provoquen reacciones significativas en el mercado, ya que el encuentro fue previo a la publicación de unos débiles datos del mercado laboral estadounidense que impulsaron un endurecimiento de las expectativas de recorte de tasas.

* Por otra parte, el Banco Central de Suecia mantuvo su tasa oficial, tal y como se esperaba, pero su par neozelandés la recortó a un mínimo de tres años y anunció una mayor relajación, provocando una caída de más del 1% del kiwi.

* Los futuros del crudo subían cerca de un 1%, mientras los inversores esperan los próximos pasos en las conversaciones para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania, con la incertidumbre sobre si las sanciones petroleras podrían suavizarse o endurecerse.

* El oro al contado mejoraba un 0,8%, a US$3343,89 dólares la onza.

(Editado en español por Carlos Serrano)