Wall Street cae por nuevas ventas del sector tecnológico; entre incertidumbre por aranceles y datos

Por Twesha Dikshit y Purvi Agarwal

6 nov (Reuters) - Los principales índices de Wall Street caían el jueves, ya que los valores tecnológicos se veían sometidos a una nueva presión vendedora, mientras la preocupación por los aranceles de Estados Unidos y la incertidumbre en torno a la salud de la economía mantenían en vilo a los inversores.

* La mayoría de las acciones tecnológicas retrocedía por la persistente preocupación ante las elevadas valoraciones, tras un breve respiro el miércoles. Las advertencias de un retroceso del mercado formuladas el martes por varios ejecutivos de Wall Street provocaron una liquidación en los mercados impulsada por los valores vinculados a la inteligencia artificial.

* Apple perdía un 0,3%, Microsoft, un 1,6%, y Nvidia, un 1,2%. El sector de la tecnología de la información declinaba un 1,2%.

* La empresa de mensajería DoorDash se desplomaba un 16%, hasta el fondo del S&P 500, tras informar de un beneficio en el tercer trimestre por debajo de las expectativas de Wall Street debido al aumento de los gastos. Esto lastraba al sector de consumo discrecional, que restaba un 1,3%.

* El Promedio Industrial Dow Jones perdía 371,52 puntos, o 0,79%, a 46.939,48 unidades; el S&P 500 caía 61,86 puntos, o un 0,91%, a 6.734,43 unidades; y el Nasdaq Composite cedía 365,39 puntos, o 1,55%, a 23.134,41 unidades.

* Mientras tanto, el cierre del Gobierno estadounidense más largo de la historia ha llevado a los inversores y a la Reserva Federal a volar a ciegas ante la próxima decisión de tasas de interés y a depender de indicadores mixtos del sector privado.

* La empresa mundial de recolocación Challenger, Gray & Christmas dijo que los despidos anunciados por los empleadores estadounidenses aumentaron en octubre, marcando el máximo del mes en 22 años, mientras que un informe de Revelio Labs mostró que la economía perdió puestos de trabajo el mes pasado.

* Los datos contrastaron con el sólido informe ADP del miércoles, lo que avivó la incertidumbre sobre la salud del mercado laboral estadounidense.

* "Hay incertidumbre sobre la decisión de la Fed del próximo mes, sobre hacia dónde van los aranceles, el cierre del gobierno (...) los mercados están algo cautos en este momento", dijo Dennis Dick, de Stock Trader Network. "Han sido un par de meses excelentes para el mercado y se justifica una fase correctiva". (Editado en español por Carlos Serrano)