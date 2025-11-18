Wall Street cae por preocupación sobre valoraciones, bajas expectativas de recorte de tasas

(.)

Por Shashwat Chauhan y Twesha Dikshit

18 nov (Reuters) - Los principales índices de Wall Street caían el martes ante la preocupación por las elevadas valoraciones de las acciones y las escasas perspectivas de un recorte de las tasas de la Reserva Federal, mientras los inversores esperaban los resultados de Nvidia y datos del Gobierno que se publicarán esta semana.

* La mayoría de los papeles tecnológicos de peso estaban bajo presión, con Amazon.com cediendo un 2,3%. Los valores de chips, como Advanced Micro Devices e Intel, bajaban un 4,2% y un 2,2%, respectivamente.

* A las 1611 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones caía 555,04 puntos, o un 1,19%, a 46.035,20 unidades; mientras que el índice S&P 500 perdía 71,43 puntos, o un 1,07%, a 6.600,98 unidades. El Nasdaq Composite bajaba 353,45 puntos, o un 1,56%, a 22.354,62 unidades.

* Los resultados trimestrales de Nvidia, que se publicarán el miércoles tras el cierre de los mercados, se consideran una prueba de fuego para el repunte impulsado por la inteligencia artificial que ha llevado a los mercados a máximos históricos este año. Las acciones del gigante de los chips de IA bajaban un 2,6%, ampliando la caída cercana al 2% del lunes.

* Los valores tecnológicos eran los más perjudicados, con un descenso del 1,5%.

* El índice S&P 500 de consumo discrecional caía un 1,6%, con Home Depot bajando un 3,3% después de que la cadena de mejoras para el hogar pronosticó una mayor caída del beneficio en todo el año. Su rival Lowe's también perdía un 1,3%.

* La preocupación por las elevadas valoraciones y la disminución de las expectativas de un recorte de tasas en diciembre han provocado un retroceso de las acciones estadounidenses, con el S&P 500 perdiendo más de un 3% desde su máximo de octubre.

* El jueves se publicará el esperado informe sobre el empleo de septiembre, pero es posible que no haga más que confirmar los anteriores sondeos privados que apuntaban a un enfriamiento del mercado laboral.

* El martes, los datos del Departamento de Trabajo mostraron que el número de estadounidenses que recibieron subsidios de desempleo se situó en su nivel más alto en dos meses en la semana que finalizó el 18 de octubre.

* En tanto, los operadores ven una probabilidad del 50% de un recorte de las tasas de interés por parte de la Fed en diciembre, por debajo de la probabilidad de más del 93% registrada un mes antes, según la herramienta FedWatch de CME. (Reporte de Shashwat Chauhan y Twesha Dikshit en Bengaluru, reporte adicional de Rashika Singh; Editado en Español por Ricardo Figueroa)