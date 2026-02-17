Wall Street cae por preocupaciones persisntentes sobre la IA, Nvidia y Microsoft bajan

Por Purvi Agarwal y Twesha Dikshit

17 feb (Reuters) - Los principales índices de Wall Street bajaban en una sesión bursátil ‌agitada el martes tras ‌un fin ⁠de semana largo, con los pesos pesados tecnológicos liderando las caídas, ya que persistían las preocupaciones de los inversores sobre los trastornos provocados ​por la inteligencia ⁠artificial ⁠en todo el sector.

* La mayoría de las acciones tecnológicas estadounidenses operaban a la ​baja, con Nvidia perdiendo un 1,6% y Microsoft cayendo un 1,3%.

* La preocupación ‌por que la inteligencia artificial pueda alterar los modelos ​de negocio había provocado una ​ola de ventas en las empresas de software, las corredurías y las empresas de transporte por carretera la semana anterior, lo que provocó que los tres principales índices de Wall Street registraran su mayor caída semanal desde mediados de noviembre.

* Intel perdía un 2,2% y Advanced ​Micro Devices caía un 5,2% el martes. El índice Philadelphia SE Semiconductor cedía un 2,3%.

* A las 1540 GMT, el ⁠Promedio Industrial Dow Jones caía 267,82 puntos, o un 0,54%, a 49.233,11 unidades, el índice S&P 500 perdía ‌52,93 puntos, o un 0,77%, a 6.783,24 unidades, mientras que el Nasdaq Composite bajaba 253,46 puntos, o un 1,12%, a 22.293,21 unidades.

* El índice financiero del S&P 500 era un punto positivo, con un aumento del 0,8%. Los bancos Goldman Sachs y JPMorgan Chase subían un 0,7% y un 1,1%, respectivamente.

* Esta semana, el informe sobre el gasto en ‌consumo personal —el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal de Estados Unidos— será el ⁠centro de atención para obtener información sobre la inflación y podría influir en ‌la trayectoria de recortes de tasas del banco central.

* Los datos ⁠siguen a una lectura de la inflación al consumo más ⁠baja de lo esperado la semana pasada, lo que aumentó ligeramente las apuestas por recortes de tasas de interés este año.

* Los operadores están descontando una reducción de 25 puntos básicos en junio, con una probabilidad del 52%, frente al 49% de hace ‌una semana, según la herramienta FedWatch ​de CME.

* Warner Bros rechazó la oferta de adquisición revisada de Paramount, dando al estudio una semana para negociar un acuerdo mejor. Las empresas subían un 2,4% y un 7,8%, respectivamente. (Reporte de Purvi Agarwal y Twesha ‌Dikshit en Bangalore; edición de Pooja Desai; Editado en Español por Ricardo Figueroa)