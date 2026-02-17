Wall Street cae por preocupaciones persisntentes sobre la IA, Nvidia y Microsoft bajan
Por Purvi Agarwal y Twesha Dikshit
17 feb (Reuters) - Los principales índices de Wall Street bajaban en una sesión bursátil agitada el martes tras un fin de semana largo, con los pesos pesados tecnológicos liderando las caídas, ya que persistían las preocupaciones de los inversores sobre los trastornos provocados por la inteligencia artificial en todo el sector.
* La mayoría de las acciones tecnológicas estadounidenses operaban a la baja, con Nvidia perdiendo un 1,6% y Microsoft cayendo un 1,3%.
* La preocupación por que la inteligencia artificial pueda alterar los modelos de negocio había provocado una ola de ventas en las empresas de software, las corredurías y las empresas de transporte por carretera la semana anterior, lo que provocó que los tres principales índices de Wall Street registraran su mayor caída semanal desde mediados de noviembre.
* Intel perdía un 2,2% y Advanced Micro Devices caía un 5,2% el martes. El índice Philadelphia SE Semiconductor cedía un 2,3%.
* A las 1540 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones caía 267,82 puntos, o un 0,54%, a 49.233,11 unidades, el índice S&P 500 perdía 52,93 puntos, o un 0,77%, a 6.783,24 unidades, mientras que el Nasdaq Composite bajaba 253,46 puntos, o un 1,12%, a 22.293,21 unidades.
* El índice financiero del S&P 500 era un punto positivo, con un aumento del 0,8%. Los bancos Goldman Sachs y JPMorgan Chase subían un 0,7% y un 1,1%, respectivamente.
* Esta semana, el informe sobre el gasto en consumo personal —el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal de Estados Unidos— será el centro de atención para obtener información sobre la inflación y podría influir en la trayectoria de recortes de tasas del banco central.
* Los datos siguen a una lectura de la inflación al consumo más baja de lo esperado la semana pasada, lo que aumentó ligeramente las apuestas por recortes de tasas de interés este año.
* Los operadores están descontando una reducción de 25 puntos básicos en junio, con una probabilidad del 52%, frente al 49% de hace una semana, según la herramienta FedWatch de CME.
* Warner Bros rechazó la oferta de adquisición revisada de Paramount, dando al estudio una semana para negociar un acuerdo mejor. Las empresas subían un 2,4% y un 7,8%, respectivamente. (Reporte de Purvi Agarwal y Twesha Dikshit en Bangalore; edición de Pooja Desai; Editado en Español por Ricardo Figueroa)