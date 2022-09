Wall street cae por preocupaciones sobre el crecimiento económico

Por Susan Mathew y Ankika Biswas

29 sep (Reuters) - Los índices bursátiles estadounidenses caían el jueves, ya que el temor a una desaceleración económica mundial por las agresivas subidas de tasas de los bancos centrales y los riesgos de un posible contagio por la agitación de los mercados británicos avivaban la aversión al riesgo.

* De los 11 índices sectoriales del S&P, seis de ellos cedían más de un 2%. El Nasdaq perdía más de un 1% por la bajadas de acciones de crecimiento de megacapitalización como Amazon.com Inc, Apple Inc, Microsoft Corp , Meta Platforms Inc y Tesla Inc, con desplomes de entre un 2,41% y un 4,12%.

* La calma por la decisión del Banco de Inglaterra del miércoles de comprar títulos públicos a largo plazo para estabilizar la agitación de los mercados provocada por el nuevo plan económico del gobierno duró poco.

* La libra esterlina caía y los precios de los bonos se desplomaban. La venta de activos británicos se extendió incluso a los bonos del Tesoro estadounidense, que se consideran un refugio para los inversores, y a la deuda alemana, que tiene la máxima calificación.

* En la sesión anterior, el S&P 500 registró su primera ganancia en siete sesiones. El índice de referencia ha perdido cerca de 9,1 billones de dólares de valor de mercado este año y su capitalización era ahora de 31,2 billones de dólares, según Datastream.

* Los principales índices de Wall Street bajaron fuertemente durante la primera hora de negociación, a punto de eliminar casi todas las ganancias de la sesión anterior.

* "Es necesario que el mercado comience a estabilizarse, y eso no ocurrirá hasta que se sepa si la Reserva Federal ha terminado de subir las tasas de interés o si la temporada de ganancias es mejor de lo que se espera", dijo Robert Pavlik, gestor de carteras de Dakota Wealth.

* El Promedio Industrial Dow Jones perdía 469.62 puntos, o un 1,58%, a 29.214,12 unidades; el S&P 500 restaba 73,40 puntos, o un 1,97%, a 3.645,64 unidades; y el Nasdaq Composite retrocedía 284,83 puntos, o un 2,58%, a 10.766,81 unidades.

