Wall street cae por preocupaciones sobre reducción de estímulos y explosión en kabul

Por Devik Jain

26 ago (Reuters) - Los principales índices de Wall Street tocaban mínimos de sesión el jueves por temor a una reducción más rápida del programa de compra de bonos de la Reserva Federal, mientras los operadores apuntaban también a una explosión en Kabul para explicar un alza de la volatilidad.

* Tras una apertura casi plana, los tres principales índices empezaron a caer con fuerza.

* A las 1525 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones cedía 59,81 puntos, o un 0,15%, a 35.354,97 unidades; el índice S&P 500 caía 16,99 puntos, o un 0,37%, a 4.479,36 unidades; y el Nasdaq Composite recortaba 67,27 puntos, o un 0,45%, a 14.974,75 unidades.

* Un supuesto atentando suicida al exterior del aeropuerto de Kabul acabó con la vida de al menos 13 personas, incluidos niños.

* "La geopolítica no suele impactar tanto al mercado, pero cuando llegan reportes como este, tiende a generar algunos movimientos", dijo Randy Frederick, del Schwab Center for Financial Research.

* Por su parte, el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, dijo a la CNBC que la entidad se está "unificando" en torno a un plan para comenzar a reducir sus 120.000 millones de dólares en compras mensuales de bonos, al tiempo que se mostró escéptico sobre una eventual moderación de la inflación en 2022.

* Aunque muchos inversores esperan una eventual reducción de las compras de activos, buscarán pistas sobre el calendario y la forma en que la Fed empezará el proceso cuando el presidente del banco central estadounidense, Jerome Powell, hable en el simposio económico de Jackson Hole el viernes.

(Editado en español por Carlos Serrano)

