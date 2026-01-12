Wall Street cae por presión de Trump sobre la Fed; bancos bajan por propuesta de tope a tasas

Por Medha Singh y Pranav Kashyap

12 ene (Reuters) -

Wall Street caía el lunes, luego de que el Gobierno de Donald Trump volvió a atacar a la Reserva Federal, reavivando la preocupación por la independencia del banco central, mientras que la propuesta de un tope a las tasas de interés de las tarjetas de crédito durante un año golpeaba a los papeles financieros.

* La administración amenazó con acusar penalmente al presidente de la Fed, Jerome Powell, por su testimonio en el Congreso sobre un proyecto de renovación, una medida que Powell calificó de "pretexto" para ganar más influencia sobre las tasas de interés que Trump ha presionado para recortar fuertemente desde que asumió el cargo en enero de 2025.

* "Es otra abolladura en la armadura de la independencia percibida y preferida entre la Fed y la Casa Blanca. Cualquier otro movimiento significativo hacia una menor independencia no va a ser visto favorablemente por los mercados", dijo Jordan Rizzuto, jefe de inversiones de GammaRoad Capital Partners.

* El índice de volatilidad Cboe, la medida del miedo en Wall Street, alcanzó un máximo desde el 18 de diciembre, mientras que el oro, un activo de refugio, tocó un récord histórico por primera vez este año.

* El avance del oro llevó a que las acciones de Harmony Gold, que cotizan en Estados Unidos, treparan un 8,8%, mientras que Barrick Mining y Kinross Gold escalaban casi un 4% cada una.

* Los inversores también se mostraban cautos ante las altas valoraciones, en momentos en que los grandes bancos inician esta semana la temporada de resultados del cuarto trimestre, encabezados por JPMorgan Chase el martes.

* A las 1538 GMT, el índice S&P 500 perdía 6,79 puntos, o un 0,10%, a 6.959,49 unidades, mientras que el Nasdaq bajaba 9,62 puntos, o un 0,04%, a 23.661,73 unidades. En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones caía 183,90 puntos, o un 0,37%, a 49.320,17 unidades.

* Las acciones de bancos y las empresas de tarjetas de crédito se hundían después de que Trump pidió un tope para las tasas de interés de las tarjetas de crédito del 10% a partir del 20 de enero y durante un año. Citigroup se desplomaba un 3%, mientras que JPMorgan Chase perdía un 1,2%.

* El prestamista de tarjetas de crédito American Express caía un 4%, mientras que firmas de financiación al consumo como Synchrony Financial, Bread Financial y Capital One se desplomaban entre un 6% y un 10%.

(Reporte de Medha Singh y Pranav Kashyap en Bengaluru. Edición en español de Manuel Farías)