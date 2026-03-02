Wall Street cae por temor a un conflicto prolongado en Oriente Medio

Por Johann M Cherian y Ragini Mathur

2 mar (Reuters) - Los principales índices de Wall Street caían el lunes, mientras los inversores se preparaban para un conflicto prolongado en Oriente Medio que amenaza con interrumpir las rutas comerciales mundiales y reavivar las presiones inflacionarias.

* Entre los sectores más afectados se encontraban las aerolíneas, ya que varias compañías suspendieron sus vuelos, mientras que varias instalaciones de petróleo y gas en Oriente Medio detuvieron su producción, lo que provocó una subida de más del 8% en los precios del crudo.

* Esto dibujaba un panorama general sombrío para la economía mundial y también lastraba las acciones financieras. El índice financiero S&P 500 perdía un 1%, con grandes bancos como Bank of America y Citigroup cotizando a la baja.

* En cambio, los inversores acudían en masa a los refugios tradicionales, como el dólar. El aumento de los precios de los metales preciosos ayudaba a que mineras como Kinross Gold y Harmony Gold subieran un 1% cada una.

* Las acciones del sector de defensa también se veían impulsadas, con Lockheed Martin y RTX ganando más de un 3% cada una, mientras que Kratos sumaba un 9% y AeroVironment un 19%.

* Adam Turnquist, estratega técnico jefe de LPL Financial, dijo que las pérdidas del mercado se mantenían bajo control, ya que los inversores habían estado anticipando un conflicto durante las últimas semanas.

* A las 15:45 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones caía 208,20 puntos, o un 0,43%, a 48.769,72 unidades, el índice S&P 500 perdía 19,21 puntos, o un 0,28%, a 6.859,67 unidades, mientras que el Nasdaq Composite bajaba 11,60 puntos, o un 0,05%, a 22.656,61 unidades.

* El S&P 500 y el Nasdaq tocaron brevemente sus niveles más bajos en aproximadamente dos semanas al inicio de la sesión, pero recuperaban las pérdidas gracias a una subida del 1,7% en el sector energético. Todos los demás sectores importantes del S&P 500 cotizaban en rojo.

* El indicador del miedo de Wall Street, el CBOE VIX, subía 3,1 puntos a un máximo de tres meses de 21,96.

* El aumento sostenido del precio del petróleo amenaza con amplificar las presiones inflacionarias, justo cuando los aranceles estadounidenses empujan los precios al alza, mostraron datos del viernes.

(Reporte de Pranav Kashyap, Johann M Cherian, Shashwat Chauhan y Ragini Mathur en Bangalore; edición de Sherry Jacob-Phillips, Maju Samuel y Anil D'Silva; Editado en Español por Ricardo Figueroa)