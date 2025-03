Wall street cae por temores arancelarios; fedex se desploma tras pronóstico sombrío

Por Pranav Kashyap y Johann M Cherian

21 mar (Reuters) - Los principales índices de Wall Street caían el viernes, mientras los inversores siguen navegando por el complejo panorama de los aranceles, y FedEx se convirtió en la última empresa que ajusta sus proyecciones anuales debido a las incertidumbres económicas.

* A las 1354 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones perdía 438,68 puntos, o un 1,05%, a 41.514,64 unidades; el índice S&P 500 restaba 49 puntos, o un 0,87%, a 5.613,89 unidades; y el Nasdaq Composite cedía 140,39 puntos, o un 0,79%, a 17 551,24 unidades.

* FedEx se desplomaba un 10,9%, mientras que su rival UPS restaba un 3,3%. Las empresas de reparto se consideran a menudo un barómetro de la economía mundial, dada su participación en una amplia gama de sectores.

* El declive de estas empresas afectaba al índice de transportes del Dow, que suele considerarse un indicador de la salud económica de Estados Unidos. La medida bajaba un 2,1%, con un descenso acumulado superior al 19% desde el máximo histórico que tocó en noviembre.

* Aerolíneas como Delta y United también presionaban el índice a la baja tras el cierre por un incendio del aeropuerto británico de Heathrow, lo que provocó una gran agitación en los viajes a nivel mundial.

* Los persistentes temores de una prolongada guerra comercial mundial, que amenaza con deshacer la estabilidad económica y reducir los beneficios empresariales, han ensombrecido los mercados, que esperan ahora los planes del presidente Donald Trump sobre los aranceles recíprocos y sectoriales que se espera que entren en vigor en abril.

* "Realmente no sabemos qué sorpresa va a salir de Washington y esto también se aplica a la Fed", afirmó Michael Matousek, jefe de operaciones de U.S. Global Investors Inc.

* El S&P se encamina a su quinta semana consecutiva en rojo, su racha de pérdidas más larga desde mayo de 2022; el Nasdaq -con un fuerte componente tecnológico- se dirige a su racha semanal de pérdidas más larga en casi tres años; y el Dow, que incluye acciones de primera categoría, podría avanzar levemente.

