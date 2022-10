Wall street cae por temores sobre desaceleración de ganancias corporativas en tercer trimestre

(.)

Por Shreyashi Sanyal

11 oct (Reuters) - Las acciones estadounidenses caían el martes, en vísperas de que empiecen a conocerse los resultados corporativos del tercer trimestre, en medio de reducidas expectativas de ganancias por las alzas de las tasas de interés y la persistente inflación, mientras que las ganancias de la farmacéutica Amgen limitaban la baja del Dow Jones.

* Los analistas esperan que las utilidades de las empresas del S&P 500 hayan subido un 4,1% en el tercer trimestre con respecto a hace un año, frente al aumento del 11,1% previsto a principios de julio, según datos de Refinitiv.

* Los grandes bancos estadounidenses presentarán el viernes sus resultados trimestrales, que podrían ofrecer información sobre la salud de la economía estadounidense.

* A las 1340 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones perdía 57,94 puntos, o un 0,20%, a 29.144,94 unidades; el índice S&P 500 bajaba 24,75 puntos, o un 0,69%, a 3.587,64 unidades; y el Nasdaq Composite caía 92,97 puntos, o 0,88%, a 10.449,13 unidades.

* Los principales índices de Wall Street han tenido una racha de pérdidas en las últimas sesiones por temor a que la economía entre en recesión, luego de que recientes datos sobre el mercado laboral sugirieron más subidas de tasas por parte de la Reserva Federal.

* El Fondo Monetario Internacional recortó su previsión de crecimiento mundial para 2023 y considera que el crecimiento de Estados Unidos este año será de un escaso 1,6%, una rebaja de 0,7 puntos porcentuales respecto a julio, lo que refleja una inesperada contracción del PIB en el segundo trimestre.

* Las acciones de Microsoft Corp, Twitter Inc , Amazon.com, Apple Inc, y Tesla Inc bajaban entre un 1% y un 3,5%.

* Las pérdidas del Dow eran frenadas por los papeles de Amgen Inc., que ganaban un 4,9% después de que un informe dijo que Morgan Stanley elevó su recomendación sobre las acciones del fabricante de medicamentos a "sobreponderar" desde "equiponderar".

(Reporte de Ankika Biswas y Shreyashi Sanyal; reporte adicional de Devik Jain; editado en español por Ricardo Figueroa)

