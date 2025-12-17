Wall Street cae por temores sobre financiación de la inteligencia artificial

Por Abigail Summerville y Johann M Cherian

17 dic (Reuters) - Los principales índices de Wall Street cayeron el miércoles, con el S&P 500 y el Nasdaq hundiéndose a mínimos de tres semanas ya que las persistentes preocupaciones sobre la financiación de la inteligencia artificial pesaron sobre las acciones tecnológicas.

* Oracle cerró en baja después de que un informe indicó que el mayor socio de centros de datos de la empresa, Blue Owl Capital, no respaldará un acuerdo de US$10.000 millones de dólares para su próxima instalación.

* Entre las grandes tecnológicas, Amazon.com cayó tras conocerse que está en conversaciones para invertir unos US$10.000 millones de dólares en el fabricante de ChatGPT OpenAI.

* Los temores a que el sector tecnológico en general recurra a la deuda para tratar de alcanzar sus objetivos de inteligencia artificial han afectado a la asunción de riesgos en múltiples ocasiones este trimestre. Nvidia, referente en la IA, también bajó.

* De acuerdo a los datos preliminares de cierre, el índice S&P 500 perdió 78,52 puntos, o un 1,15%, a 6.722,22 puntos; mientras que el Nasdaq Composite cedió 415,97 puntos, o un 1,80%, a 22.695,50 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 225,85 puntos, o un 0,47%, a 47.888,41 unidades.

* En cuanto a las últimas novedades sobre quién podría hacerse con el control de Warner Bros Discovery, el directorio de la compañía de medios rechazó la oferta hostil de Paramount Skydance de US$108.400 millones de dólares, favoreciendo la oferta vinculante de Netflix.

* Las acciones de Netflix subieron%, mientras que Paramount y Warner Bros cayeron.

* Los papeles de Alphabet cayeron, después de que un reporte de Reuters afirmara que su unidad Google está emprendiendo una nueva iniciativa para erosionar la ventaja de Nvidia en software, y para ello trabaja con Meta. (Editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)