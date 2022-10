Wall street cae por unos datos de inflación en eeuu que hacen temer una gran subida de tasas

Por Shreyashi Sanyal y Ankika Biswas

13 oct (Reuters) - Los índices bursátiles estadounidenses caían el jueves, con el Dow Jones y el S&P 500 cerca de mínimos de dos años, después de que un aumento de los precios al consumidor mayor de lo esperado desató el temor a otra gran subida de tasas de interés por parte de la Reserva Federal cuando se reúna en noviembre.

* A las 1407 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones perdía 183,99 puntos, o un 0,63%, a 29.026,86 unidades; el índice S&P 500 cedía 38,67 puntos, o un 1,08%, a 3.538,36 unidades; y el Nasdaq Composite restaba 186,08 puntos, o un 1,79%, a 10.231,02 unidades.

* El Índice de Precios al Consumo (IPC) aumentó a un ritmo anual del 8,2% en septiembre, frente a una subida estimada del 8,1%. La lectura fue inferior al incremento del 8,3% de agosto.

* El IPC subyacente, que elimina los precios volátiles de los alimentos y los combustibles, creció un 6,6% el mes pasado, frente a las estimaciones de un alza del 6,5%. La lectura superó al avance del 6,3% de agosto.

* "Tanto el IPC general como el subyacente fueron mucho más altos de lo esperado, y eso es decepcionante", dijo Mace M. McCain, de Frost Investment Advisors. "Habríamos esperado ver cierta moderación en la inflación y no la estamos viendo en este momento. No hay nada que disuada a la Fed de su camino".

* Acciones de crecimiento de megacapitalización como Microsoft Corp, Apple Inc, Meta Platforms Inc , Alphabet Inc, Nvidia Corp, Tesla Inc, y Amazon.com bajaban entre un 1,7% y un 4,7%, mientras que el rendimiento de los bonos referenciales del Tesoro estadounidense a 10 años tocaba nuevos máximos de 2008 al 4%.

* Los reportes corporativos del tercer trimestre también ayudarán a determinar el impacto de la subida de los precios en los resultados de las empresas, ya que los analistas esperan ahora que los beneficios de las empresas del S&P 500 mejoren solo un 4,1% con respecto a hace un año, muy por debajo del avance del 11,1% que se esperaba a principios de julio, según datos de Refinitiv IBES.

* Walgreens Boots Alliance Inc subía un 3,24% tras unos resultados del cuarto trimestre mejores de lo previsto y Delta Air Lines Inc mejoraba un 1,92% después de pronosticar un aumento del 9% en el cuarto trimestre respecto al mismo periodo de 2019, gracias a una sólida demanda nacional e internacional.

(Reporte de Bansari Mayur Kamdar, Ankika Biswas y Shreyashi Sanyal en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)

Reuters