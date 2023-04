Wall street cae porque el alza del empleo eleva el temor a una subida de tasas

Por Sruthi Shankar y Ankika Biswas

10 abr (Reuters) - Los índices bursátiles estadounidenses caían el lunes porque los mercados temen que la Reserva Federal siga subiendo las tasas de interés, después de que los datos de empleo del viernes apuntaron a un mercado laboral resistente.

* El tecnológico Nasdaq lideraba las pérdidas entre los principales índices tras el fin de semana largo, con valores de crecimiento como Apple Inc, Amazon.com Inc y Microsoft Corp cayendo entre un 1,7% y un 2,1%.

* Los empresarios estadounidenses siguieron contratando mucho en marzo, seg√ļn datos publicados el viernes, lo que redujo la tasa de desempleo al 3,5% y aument√≥ las probabilidades de que la Fed suba las tasas una vez m√°s el mes que viene.

* "Los inversores siguen siendo muy optimistas sobre el fin de las subidas de tasas, pero los datos de los que depende la Fed parecen dejar margen para al menos una subida de 25 puntos b√°sicos", dijo Rick Meckler, de Cherry Lane Investments.

* "Hay que dar un paso atr√°s y contemplar un panorama m√°s amplio que estas batallas semanales de los mercados en torno a los datos. Habr√° que esperar unos meses m√°s para ver si la desaceleraci√≥n econ√≥mica contin√ļa o si el gasto de los consumidores vuelve y nos rescata una vez m√°s de una verdadera recesi√≥n", agreg√≥.

* Esta semana, la atención se centrará en los datos de los precios al consumo y al productor de Estados Unidos, las minutas de la reunión de marzo de la Fed y los resultados trimestrales de los grandes bancos estadounidenses, como JPMorgan Chase & Co , Citigroup Inc y Wells Fargo & Co.

* A las 1419 GMT, el índice S&P 500 perdía 23,83 puntos, o un 0,58%, a 4.081,19 unidades; el Nasdaq bajaba 129,66 puntos, o un 1,07%, a 11.958,30 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones caía 14,09 puntos, o un 0,04%, a 33.471,20 unidades.

* Ocho de los 11 principales sectores del S&P cotizaban a la baja, con los índices de consumo discrecional, tecnología y servicios de comunicación registrando pérdidas superiores al 1% cada uno.

(Reporte adicional de Medha Singh; editado en espa√Īol por Javier L√≥pez de L√©rida)

Reuters