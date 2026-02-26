Wall Street cae porque se enfría el entusiasmo por la IA tras los resultados de Nvidia

Por Ragini Mathur y Stephen Culp

26 feb (Reuters) - Las acciones estadounidenses sufrieron una fuerte caída el jueves, un día después de que los resultados de la empresa pionera en inteligencia artificial Nvidia no lograron impresionar a los inversores, lo que lastró las acciones tecnológicas que habían impulsado el reciente rally

El giro hacia los sectores cíclicos ayudó a mantener el Dow Jones casi sin cambios, mientras que la caída del índice Philadelphia SE Semiconductor arrastró al Nasdaq, cargado de tecnología

Las acciones tecnológicas en general, y las de software y chips en particular, han experimentado altibajos en las últimas semanas, ya que los inversores se debaten entre la inquietud por los enormes costos y la posible disrupción de la incipiente tecnología de inteligencia artificial

Si bien los tres principales índices bursátiles estadounidenses están en camino a cerrar la semana con pérdidas modestas, el S&P 500 y el Nasdaq se preparan para terminar el mes con una baja

Los resultados del cuarto trimestre de Nvidia, publicados tras el cierre de la bolsa el miércoles, fueron mejores de lo que esperaban los analistas, y el fabricante de chips superó las estimaciones del mercado

Sin embargo, la empresa más rica del mundo por capitalización bursátil se enfrentó a comparaciones interanuales cada vez más difíciles, ya que el crecimiento de sus ingresos se está desacelerando

"Parece una resaca de Nvidia específica del ámbito de la IA", dijo Michael Green, estratega jefe de Simplify Asset Management. "El propio S&P se está viendo arrastrado por Nvidia y los Siete Magníficos, y el Nasdaq está realmente sufriendo"

"Es tan simple como que los inversores se han apalancado en Nvidia y han apostado por la disrupción de la IA", añadió Green. "Y cuando eso no se materializó a una escala lo suficientemente grande, vendieron sus posiciones, lo que hizo caer a Nvidia y empujó al alza las acciones que habían vendido en corto". Según los datos preliminares, el S&P 500 perdió 37,12 puntos, o un 0,53%, a 6.909,01 unidades, mientras que el Nasdaq Composite bajó 272,93 puntos, o un 1,18%, a 22.879,14. El Promedio Industrial Dow Jones subió 18,61 puntos, o un 0,04%, a 49.500,76 unidades

El índice S&P 500 de software y servicios ganó terreno tras haber sufrido en las últimas semanas por el temor a una posible disrupción provocada por la inteligencia artificial. (Reporte de Shashwat Chauhan y Ragini Mathur en Bangalore; edición de Devika Syamnath; Editado en Español por Ricardo Figueroa)