Wall Street cae, preocupaciones sobre la IA afectan a las acciones tecnológicas

Por Noel Randewich y Pranav Kashyap

4 feb (Reuters) - Wall Street cerró ⁠en baja el miércoles, con ⁠pérdidas de Advanced Micro Devices, Palantir y otras empresas tecnológicas, ya que los inversores se mostraron preocupados por las elevadas ⁠valoraciones y ‌por ​si el repunte de la inteligencia artificial ha alcanzado su punto máximo.

Alphabet cayó ​antes de la publicación de sus resultados trimestrales, que darán a ‌los inversores una nueva visión de cómo ‌las enormes inversiones en IA ​del propietario de Google están contribuyendo al crecimiento de sus ventas.

Advanced Micro Devices cayó después de que el fabricante de chips pronosticara ingresos trimestrales que decepcionaron a los inversores y sugirió que está teniendo dificultades para competir con el gigante de la IA Nvidia .

Nvidia cayó y el índice de semiconductores PHLX cerró con una fuerte baja.

"La ⁠magnitud de la construcción de infraestructura no tiene precedentes, y el ritmo al que los ​consumidores y las empresas adoptan las herramientas de IA tampoco lo tiene", afirmó Jed Ellerbroek, gestor de carteras de Argent Capital en St. Louis.

"Al mercado bursátil le está costando mucho saber cómo valorar las acciones y cómo será el futuro (...) De repente, el mercado se muestra escéptico y preocupado al respecto", ⁠agregó.

Algunas empresas de software se sumaron a las recientes pérdidas ante la preocupación ​de que el rápido avance de la IA pueda perturbar a las empresas ya establecidas en el sector. Snowflake y Datadog registraron caídas.

Según los datos preliminares de cierre, ‍el S&P 500 perdió 35,59 puntos, o un 0,51%, a 6.882,22 puntos; mientras que el Nasdaq Composite perdió 350,61 puntos, o un 1,51%, a 22.903,13 unidades. El Dow Jones subió 246,56 puntos, o un 0,51%, a 49.487,55 unidades.

Limitando las pérdidas en el S&P ​500, las acciones de la farmacéutica Eli Lilly se recuperaron después de que la empresa pronosticara unos beneficios para 2026 superiores a las expectativas de Wall Street.

(Reporte de Pranav Kashyap y Twesha ‍Dikshit en Bangalore; edición en español por Javier López de Lérida)