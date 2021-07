Wall street cae presionada por acciones cíclicas pese a sólido panorama de crecimiento

(Amplía con cotizaciones nuevas, cambio de tendencia. Añade autores)

Por Devik Jain y Shreyashi Sanyal

16 jul (Reuters) - Los principales índices de Wall Street revertían sus ganancias iniciales el viernes, con una caída en los sectores cíclicos que superaba los avances de papeles vinculados al crecimiento, aunque la tendencia bajista era limitada por datos que mostraron un alza inesperada de las ventas minoristas en Estados Unidos en junio.

* El Departamento de Comercio dijo que las ventas minoristas se recuperaron un 0,6% el mes pasado, a pesar de que el gasto está girando hacia los servicios, lo que refuerza las expectativas de que el crecimiento económico de Estados Unidos se haya acelerado en el segundo trimestre.

* Los mercados han aplaudido en gran medida una recuperación constante en el mercado laboral este año, pero las preocupaciones sobre una inflación más alta debido a un repunte más veloz de lo esperado han afectado la confianza, con inversores que oscilan en pocas sesiones entre papeles denominados de "valor" -ligados a las tecnológicas- y de "crecimiento".

* "Tenemos mucho optimismo por las ganancias de empresas, pero luego le tememos a la inflación y eso está haciendo que el mercado esté un poco en zigzag", dijo Dennis Dick, un operador propietario de Bright Trading LLC.

* Después de los resultados de los bancos esta semana, la atención del mercado se centrará en los reportes trimestrales de empresas tecnológicas, incluidas IBM, Netflix Inc , Verizon Communications, AT&T, Intel Corp , Snap Inc y Twitter Inc.

* El promedio industrial Dow Jones bajaba 65,61 puntos, o 0,19%, a 34.921,41 unidades; mientras que el índice S&P 500 cedía 6,50 puntos, o 0,15%, a 4.353,53 unidades; y el índice compuesto Nasdaq perdía 9,94 puntos, o un 0,07%, a 14.533,20 unidades.

* Seis de los 11 principales segmentos del S&P 500 caían a media mañana y las acciones de energía retrocedían un 1,2%. El subindicador ha caído más del 5% en lo que va de la semana y exhibe el peor desempeño entre los 11 sectores principales del S&P 500, seguido por el área de consumo discrecional y las firmas de materiales.

* Entre otras operaciones destacadas, los papeles de Moderna Inc saltaban 9,4% después de que la farmacéutica anunció que empezará a cotizar también en el S&P 500 a partir del 21 de julio, en reemplazo de Alexion Pharmaceuticals . Moderna ya integra el Promedio Industria Dow Jones.

(Editado en español por Janisse Huambachano y Marion Giraldo)

Reuters