Wall street cae presionado por acciones crecimiento y sombríos datos de china

(Actualiza cotizaciones)

Por Amruta Khandekar

16 mayo (Reuters) - Los principales índices de Wall Street caían el lunes, ya que pesimistas datos de China se sumaron a las preocupaciones por la desaceleración económica mundial en el contexto de un agresivo endurecimiento de la política de la Reserva Federal.

* Los mercados bursátiles de China y Europa cayeron, mientras que el petróleo se desplomó cuando datos mostraron que la actividad económica de China se enfrió bruscamente en abril debido a que los confinamientos por el COVID-19 afectaron fuertemente el consumo, la producción industrial y el empleo.

* Nueve de los 11 principales sectores del S&P caían en las operaciones de la mañana en Nueva York. Las acciones de tecnología y consumo discrecional bajaban un 1,6% y un 1,8%, respectivamente.

* Empresas de gran crecimiento como Amazon.com, Alphabet Inc, Microsoft Corp, Apple Inc , Tesla Inc y Nvidia Corp descendían entre un 1,1% y el 2,6%.

* Mientras, los papeles de energía tenían un mejor desempeño y subían un 1,5%.

* Wall Street cerró con una fuerte alza el viernes, pero el S&P 500 y el Nasdaq registraron sus rachas de pérdidas semanales más largas en más de una década.

En la apertura, el Promedio Industrial Dow Jones caía 231,10 puntos, o un 0,72%, a 31.965,56 unidades, mientras que el S&P 500 bajaba 37,13 puntos, o un 0,92%, a 3.986,76 unidades. El Nasdaq Composite, en tanto, cedía 148,58 puntos, o un 1,26%, a 11.656,42 unidades.

* Los inversores han estado preocupados de que las agresivas alzas de tasas de interés por parte de la Fed para combatir la mayor inflación en décadas puedan llevar a Estados Unidos a una recesión, con el conflicto bélico en Ucrania, los problemas de la cadena de suministro y los últimos confinamientos relacionados con la pandemia en China exacerbando la situación.

* Datos del lunes también mostraron que la actividad fabril en el estado de Nueva York se desplomó en mayo por tercera vez este año en medio de un colapso en los nuevos pedidos y envíos. (Reporte de Amruta Khandekar y Devik Jain en Bengaluru, Editado en Español por Manuel Farías)