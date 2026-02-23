Wall Street cae, tecnológicas lideran las pérdidas ante incertidumbre sobre los aranceles

Por Shashwat Chauhan y Ragini Mathur

23 feb (Reuters) - Las acciones estadounidenses caían el lunes, con los papeles tecnológicos de gran peso liderando las bajas, debido a la incertidumbre arancelaria que se generó después de que el presidente Donald Trump anunció un nuevo gravamen del 15% tras una sentencia de la Corte Suprema que anuló sus impuestos más amplios

* La Corte Suprema, en una sentencia de 6 a 3 emitida el viernes, anuló la mayoría de los aranceles que Trump impuso el año pasado, al considerar que la ley de emergencia en la que se basó no permitía la imposición de gravámenes

* Utilizando una ley diferente, Trump anunció primero un arancel global del 10%, y luego lo elevó al 15%, que podría durar cinco meses mientras la Administración busca soluciones más duraderas. Trump renovó el lunes su crítica a la Corte Suprema, prometiendo recurrir a otras facultades arancelarias y licencias, pero sin dar detalles

* Los tres principales índices bursátiles registraron ganancias semanales el viernes, ya que los mercados aceptaron con calma la decisión del máximo tribunal estadounidense, y el Nasdaq rompió una racha de cinco semanas de pérdidas

* "El mercado solo está experimentando una toma de beneficios, ya que los operadores se dan cuenta de que el repunte del viernes puede ser prematuro. Simplemente no se puede apostar contra Trump. Él quiere aranceles y va a encontrar la manera de aplicarlos", dijo Thomas Hayes, presidente de Great Hill Capital LLC

* El Promedio Industrial Dow Jones caía 337,14 puntos, o un 0,68%, a 49.288,83 unidades; el S&P 500 perdía 25,11 puntos, o un 0,36%, a 6.884,40 unidades; y el Nasdaq Composite cedía 110,54 puntos, o un 0,48%, a 22.775,53 unidades

* El índice de consumo discrecional lideraba las bajas entre los 11 principales sectores del S&P, con Amazon.com y Tesla retrocediendo alrededor de un 2%. El índice de tecnología de la información descendía un 0,3%

* El índice de software y servicios de S&P 500 caía un 2,9%, acumulando un descenso de casi el 23% en lo que va de año. El sector financiero bajaba un 1,5%, con las empresas de crédito privado, como Ares Management y KKR & Co, registrando los mayores descensos. (Reporte de Shashwat Chauhan y Ragini Mathur en Bangalore; edición en Español de Manuel Farías)