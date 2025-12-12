Wall Street cae; temor a burbuja de inteligencia artificial y a la inflación aleja a los inversores

Por Johann M Cherian y Pranav Kashyap

12 dic (Reuters) - Wall Street cerró en baja el viernes, con los inversores abandonando la tecnología en favor de otros sectores, ya que Broadcom y Oracle alimentaron las preocupaciones sobre una burbuja de inteligencia artificial.

* En tanto, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos añadió presión, después de que algunos responsables de política monetaria de la Reserva Federal se pronunciaran en contra de bajar las tasas.

* Las autoridades de la Fed que votaron en contra del recorte de las tasas dijeron que les preocupa que la inflación siga siendo demasiado alta para justificar una reducción de los costos de los préstamos, sobre todo por la falta de datos sobre el ritmo de aumento de los precios.

* Los papeles del fabricante de chips Broadcom se desplomaron tras advertir de unos márgenes futuros más reducidos en sus ventas de sistemas de IA, pese a proyectar unos sólidos ingresos trimestrales. Esto agudizó las preocupaciones sobre la rentabilidad de las crecientes inversiones en IA.

* Otros valores de semiconductores, como Advanced Micro Devices, cayeron, un día después de que Oracle dio a conocer unas previsiones débiles. Las acciones de la empresa en la nube cedieron tras registrar en la sesión anterior su mayor caída diaria desde enero.

* No ayudó que el S&P 500 y el Dow marcaran máximos históricos de cierre el jueves y que los inversores estuvieran pendientes de importantes datos sobre el mercado laboral y la inflación que se publicarán la semana que viene, según Anthony Saglimbene, estratega jefe de mercado de Ameriprise.

* "No es sorprendente que el mercado esté vendiendo hoy después de un par de semanas bastante sólidas", dijo Saglimbene, que añadió que tras los cierres récord, y con "cierta perturbación en el asunto de la inteligencia artificial en este momento, los inversores hoy están mirando a algunos de los sectores más defensivos".

* Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 perdió 73,62 puntos, o un 1,06%, a 6.827,38 puntos; mientras que el Nasdaq Composite cayó 398,69 puntos, o un 1,69%, a 23.193,65 unidades. En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones cedió 242,02 puntos, o un 0,50%, a 48.461,99 puntos.

* En la semana, el S&P 500 bajó un 0,65, el Nasdaq cayó un 1,6% y el Dow cedió un 1%. (Editado en español por Javier Leira)