Wall Street cae tras advertencias de grandes bancos sobre mercado; Palantir se desploma

Por Twesha Dikshit y Purvi Agarwal

4 nov (Reuters) - Los principales índices de Wall Street caían el martes a mínimos de más de una semana tras las advertencias de una liquidación del mercado por parte de algunos grandes bancos estadounidenses, mientras que las previsiones de Palantir, una destacada firma de inteligencia artificial, no impresionaban a los inversores.

A las 14:45 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones perdía 301,32 puntos, o un 0,64%, a 47.035,36 unidades; el índice S&P 500 caía 62,2 puntos, o un 0,9%, a 6.790,53 unidades; y el Nasdaq Composite restaba 291,37 puntos, o un 1,22%, a 23.543,35 unidades.

Los presidentes ejecutivos de Morgan Stanley y Goldman Sachs, pesos pesados de Wall Street, advirtieron de que los mercados de renta variable podrían encaminarse a un desplome de entre el 10% y el 15%, subrayando la creciente preocupación por las elevadas valoraciones.

La empresa de análisis de datos Palantir Technologies restaba un 8,7%, pese a prever ingresos en el cuarto trimestre por encima de las estimaciones de los analistas. Los títulos se han revalorizado casi un 400% en el último año.

Las acciones de los grandes valores tecnológicos también declinaban: Nvidia un 2,1%, Alphabet un 1,6% y Microsoft un 1%. El sector de la tecnología de la información era el mayor lastre para el S&P 500, con un descenso del 1,5%.

Los índices de Wall Street tocaron máximos históricos y registraron sólidas ganancias en octubre, ya que los informes trimestrales de las grandes empresas tecnológicas indicaron un aumento de las inversiones en IA, que impulsaron la carrera alcista de la renta variable estadounidense este año.

Sin embargo, han resurgido las dudas sobre la naturaleza circular del gasto y la monetización de la tecnología, lo que ha provocado un retroceso de los inversores tras el vertiginoso repunte de los valores relacionados con la IA.

"El mercado se ha movido al alza según lo justificado desde el punto de vista de los beneficios, pero en algún momento (...) parecía que se estaba posicionando para un retroceso de riesgo incluso ante la más mínima decepción", dijo Keith Buchanan, de Globalt Investments.

(Reporte adicional de Johann M Cherian en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)