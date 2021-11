Wall street cae tras dato de precios al consumidor que profundiza temores sobre inflación

(Actualiza cotizaciones)

Por Shreyashi Sanyal y Devik Jain

10 nov (Reuters) - Los principales índices de Wall Street caían el miércoles, debido a que un aumento en los precios al consumidor de Estados Unidos el mes pasado profundizó los temores de que la alta inflación llegó para quedarse en medio de los problemas de la cadena de suministro.

* El informe del Departamento de Trabajo también mostró que en los 12 meses hasta octubre, el Índice de Precios al Consumidor aumentó en un 6,2%, el mayor avance interanual desde noviembre de 1990.

* "Aunque la Reserva Federal cree que la inflación es transitoria, la evidencia está empezando a acumularse de que eso no es cierto", dijo Rick Meckler, de Cherry Lane Investments en New Vernon, Nueva Jersey. "La Fed ha hecho muy pocos movimientos fuera de lo que le ha dicho a los mercados que planea hacer, pero creo que incluso ellos deben estar un poco preocupados por la fuerza del aumento".

* El informe se conoce un día después de que datos de precios al productor mostraron un sólido incremento en octubre y resalta la extensión en la que los manufactureros están traspasando los mayores costos a los consumidores, cuyo gasto representa el 70% de la economía de Estados Unidos.

* El Promedio Industrial Dow Jones bajaba 45,26 puntos, o un 0,12%, a 36.274,72 unidades; el índice S&P 500 caía 10,27 puntos, o un 0,22%, a 4.674,98 unidades; y el Nasdaq Composite cedía 88,51 puntos, o un 0,56%, a 15.798,03 unidades.

* Los principales índices de Wall Street terminaron su larga racha de máximos récord de cierre el martes, ya que los inversores tomaron ganancias del reciente avance, especialmente en ausencia de catalizadores que muevan el mercado.

* El índice de volatilidad del mercado CBOE, un indicador de la ansiedad de los inversores, se disparó a su nivel más alto en casi un mes. Además, seis de los 11 principales sectores del S&P 500 bajaban antes de mediodía en Nueva York, con tecnología y energía entre los principales declives.

* Las empresas de tecnología y comunicaciones de megacapitalización, incluidas Apple Inc, Microsoft Corp , Meta Platforms Inc -antes conocida como Facebook- y Alphabet Inc perdían entre un 1,2% y un 1,9%.

(Editado en español por Manuel Farías)