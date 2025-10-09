Wall Street cae tras un alza a récords y antes de los resultados empresariales

Por Stephen Culp

NUEVA YORK, 9 oct (Reuters) - Las bolsas estadounidenses cerraron el jueves con una baja, ya que los inversores, sin datos económicos ni catalizadores que influyan en la dirección, aprovecharon la oportunidad para consolidar ganancias antes de la temporada de resultados del tercer trimestre.

* El S&P 500 y el Nasdaq retrocedieron desde los máximos históricos del miércoles, pero el Dow cerró con un descenso porcentual mayor.

* "El ciclo de ganancias ha llegado y hay que esperar para ver si en el próximo trimestre veremos el mismo nivel de consistencia en el crecimiento de los beneficios que hemos visto en los dos últimos trimestres", dijo Matthew Keator, socio gerente de Keator Group, una empresa de gestión de patrimonios.

* "Si a eso le sumamos la incertidumbre que rodea a la falta de datos procedentes de Washington y la forma en que la Reserva Federal los maneja, es natural que haya un pequeño retroceso".

* La caída del mercado de valores ocurre tras un fuerte repunte que ha sido impulsado en gran medida por el auge de la tecnología de inteligencia artificial, lo que ha suscitado la preocupación de que se esté formando una burbuja, lo que podría ser un presagio de una corrección inminente.

* El cierre parcial del Gobierno estadounidense entró en su noveno día, con pocas señales de progreso. En consecuencia, los agentes en el mercado siguen privados de datos económicos esenciales.

* Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 18,50 puntos, o un 0,27%, a 6735,22 puntos, mientras que el Nasdaq perdió 18,75 puntos, o un 0,08%, a 23.023,95. El Dow Jones de Industriales cayó 238,58 puntos, o un 0,51%, hasta 46.363,20.

* El martes de la semana que viene, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup y Wells Fargo tienen previsto presentar sus resultados trimestrales, marcando el inicio de la temporada de resultados del tercer trimestre. (Editado en español por Javier López de Lérida)