Wall street cae un 1% con la atención puesta en la fed

Por Devik Jain y Ankika Biswas

20 sep (Reuters) - Los principales índices de Wall Street caían un 1% el martes, ya que los inversores tomaban posiciones a la espera de nuevas proyecciones económicas y de otra gran subida de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos esta semana, para sofocar una inflación que se encuentra en máximos de varias décadas.

* Los 11 principales sectores del S&P bajaban en las primeras operaciones, con una caída del 1,6% y del 2,1% de los sectores inmobiliario y de materias primas, respectivamente.

* Las acciones de empresas de crecimiento sensibles a las tasas, como Meta Platforms Inc, Tesla Inc, Microsoft Corp, Nvidia Corp, Alphabet Inc y Amazon.com Inc caían entre un 0,9% y un 1,5%, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro subían en previsión de la subida de tasas.

* El rendimiento de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzó el 3,58%, su nivel más alto desde abril de 2011, mientras que la curva de rendimiento entre los bonos a dos y 10 años, muy vigilada, se invirtió aún más.

* Una inversión en esta parte de la curva de rendimiento se considera un indicador fiable de que se producirá una recesión en uno o dos años.

* Se espera que el banco central de Estados Unidos suba las tasas por tercera vez consecutiva en 75 puntos básicos el miércoles, y los mercados también valoran en un 19% la posibilidad de un aumento de 100 puntos básicos y esperan que la tasa terminal se sitúe en el 4,49% en marzo de 2023. * El S&P 500 cotiza por debajo de los 3.900 puntos, un nivel considerado por los analistas técnicos como un fuerte soporte para el índice. * El Promedio Industrial Dow Jones perdía 396,47 puntos, o 1,28%, a 30.623,21 unidades, mientras que el S&P 500 perdía 49,09 puntos, o 1,26%, a 3.850,80. El Nasdaq Composite perdía 118,50 puntos, o 1,03%, a 11.416,52.

* Las acciones de Ford Motor Co caían un 8,8% después de que el fabricante de automóviles dijo que los costos de los proveedores relacionados con la inflación serán unos 1.000 millones de dólares más de lo previsto en el trimestre actual y que ve entre 40.000 y 45.000 vehículos en el inventario por falta de piezas, lo que retrasa las ventas. (Reporte de Devik Jain y Ankika Biswas en Bengaluru Editado en español por Javier López de Lérida)