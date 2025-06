Wall Street cae y el petróleo sube mientras Trump insta a Irán a rendirse

NUEVA YORK (AP) — Los precios de las acciones cayeron el martes en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el peso de otro aumento en el precio del petróleo causado por las preocupaciones de Wall Street sobre el conflicto de Israel con Irán.

El S&P 500 cayó 50,39 puntos, o 0,8%, para cerrar en 5982,72 tras señales de que el conflicto entre Israel e Irán podría estar empeorando y de que uno de los principales motores de la economía de Estados Unidos se está debilitando.

El promedio industrial Dow Jones cayó 299,99 puntos, o 0,7%, y cerró en 42.215,80, mientras que el compuesto Nasdaq perdió 180,12 unidades, o 0,9%, y se ubicó en 19.521,09.

Las acciones se hundieron bajo la creciente presión de los precios del crudo. Un barril de crudo de referencia de Estados Unidos saltó 4,3% para venderse en US$74,84. El crudo Brent, el estándar internacional, subió 4,4% y se cotizó en US$76,45 por barril.

Sus ganancias se aceleraron después de que el presidente Donald Trump aumentara la temperatura en la lucha de Israel con Irán al pedir “rendición incondicional” en su plataforma de redes sociales y decir: "No vamos a" matar al dirigente de Irán, "al menos por ahora".

Antes de eso, Trump había dejado la cumbre del Grupo de los Siete de manera abrupta, y dijo que las personas en la capital iraní deberían evacuar de inmediato. Solo tomó unas ocho horas para que Trump pasara de decir que un acuerdo nuclear con Irán seguía siendo "alcanzable" a instar a los 9,5 millones de residentes de Teherán a huir por sus vidas.

El conflicto tiene el potencial de aumentar los precios del crudo y la gasolina porque Irán es un importante productor de petróleo y se encuentra en el estrecho de Ormuz, por donde pasa gran parte del crudo del mundo. Los conflictos pasados en la zona han causado picos en los precios del petróleo, aunque históricamente han sido temporales después de quedar claro que no interrumpieron el flujo de petróleo.

A menudo, los precios más altos del petróleo pueden ayudar a las acciones de las empresas en la industria solar porque aumentan el incentivo para cambiar a fuentes de energía alternativas. Pero las acciones solares cayeron el martes debido a la posibilidad de que el Congreso elimine gradualmente los créditos fiscales para la energía solar, eólica y otras fuentes de energía que producen menos emisiones de efecto invernadero.

Enphase Energy cayó 24%, y First Solar bajó 17,9%.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro también cayeron después de que un informe dijera que los consumidores gastaron menos el mes pasado en minoristas de Estados Unidos que en el mes anterior. También fue menos de lo que esperaban los economistas.

Un gasto sólido ha sido uno de los pilares que mantiene a la economía fuera de una recesión, pero parte de la caída de mayo puede haber sido simplemente un regreso a tendencias más normales. Algunos compradores se apresuraron a comprar automóviles en abril para adelantarse a los aranceles de Trump. "Los datos de hoy indican que los consumidores están reduciendo el ritmo, pero aún no han pisado el freno", según Ellen Zentner, estratega económica en jefe de Morgan Stanley Wealth Management. En el lado ganador de Wall Street estaba Jabil, que subió 8,9% después de reportar una ganancia más fuerte para el último trimestre de lo que esperaban los analistas. El director general, Mike Dastoor, atribuyó la fortaleza a la acelerada demanda relacionada con la tecnología de inteligencia artificial, entre otras cosas. Verve Therapeutics se disparó 81,5% después de que Eli Lilly dijera que compraría la empresa que desarrolla medicamentos genéticos para enfermedades cardiovasculares, en un acuerdo de US$1000 millones que podría valer hasta US$1300 millones si se cumplen ciertas condiciones. Las acciones de Lilly bajaron 2%. Toda la acción tuvo lugar mientras la Reserva Federal comenzaba una reunión de dos días sobre las tasas de interés. La expectativa casi unánime entre los corredores de bolsa y los economistas es que la Fed no tomará ninguna medida. La Fed ha sido reacia a bajar las tasas de interés, y este año está esperando ver cuánto dañarán los aranceles de Trump a la economía y aumentarán la inflación. La inflación se ha mantenido relativamente moderada, y está cerca del objetivo del 2% de la Fed. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó de 4,46% a 4,38%. En otros mercados, los índices cayeron en gran parte de Europa después de terminar mixtos en Asia. El índice Nikkei 225 de Tokio subió 0,6% después de que el Banco de Japón optara por mantener sin cambios su tasa de interés clave. Ha estado aumentando gradualmente su tasa desde cerca de cero y reduciendo sus compras de bonos del gobierno japonés para ayudar a contrarrestar la inflación. ___ La periodista de The Associated Press Elaine Kurtenbach contribuyó a este despacho. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.