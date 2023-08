Wall street cae y las acciones bancarias se desploman tras la rebaja de moody's

Por Bansari Mayur Kamdar y Johann M Cherian

8 ago (Reuters) - Wall Street retroced√≠a el martes por una ca√≠da de los valores financieros, despu√©s de que Moody's recort√≥ repentinamente la calificaci√≥n crediticia de varios bancos estadounidenses peque√Īos y medianos y dijo que podr√≠a bajar la nota de algunos de los mayores prestamistas del pa√≠s.

* La agencia recortó en un escalón la calificación de 10 prestamistas y puso a seis gigantes bancarios, entre ellos Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street y Trust Financial, en revisión para posibles rebajas.

* Moody's también advirtió de que la solidez crediticia del sector se vería probablemente puesta a prueba por los riesgos de financiación y la menor rentabilidad.

* Las acciones de los grandes bancos Goldman Sachs y Bank of America bajaban un 2,7% y un 3,6%, respectivamente, mientras que Bank of New York Mellon y U.S. Bancorp cedían un 2,6% y un 4,9%.

* "El hecho de que Moody's haya puesto en alerta a algunos bancos se suma a la rebaja de Fitch de la calificación del mercado del Tesoro estadounidense la semana pasada y da a los inversores más motivos para ser cautos", afirmó Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de CFRA Research.

* "Tambi√©n significa que la preocupaci√≥n que ten√≠amos en marzo por esos tres impagos bancarios, a√ļn no ha terminado", agreg√≥.

* El √≠ndice bancario ca√≠a un 3,3% en las primeras operaciones y ha perdido un 4,7% en lo que va de a√Īo, frente a la subida del 16,8% del √≠ndice de referencia S&P 500, despu√©s de que la quiebra de Silicon Valley Bank y Signature Bank a principios de a√Īo desat√≥ una crisis de confianza en los prestamistas estadounidenses.

* A las 14:12 GMT, el índice S&P 500 perdía 46,40 puntos, o un 1,03%, a 4.472,04 unidades, mientras que el Nasdaq bajaba 188,42 puntos, o un 1,35%, a 13.805,98 unidades. En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones caía 400,09 puntos, o un 1,13%, a 35.073,04 unidades.

(Reporte de Bansari Mayur Kamdar y Johann M Cherian en Bengaluru Editado en espa√Īol por Javier L√≥pez de L√©rida)

Reuters