Wall Street cae y las tecnológicas se tambalean en la última semana de 2025

Por Purvi Agarwal y Shashwat Chauhan

29 dic (Reuters) -

Los principales índices de Wall Street iniciaron la última semana del año con una baja el lunes, ya que los valores tecnológicos de mayor peso cedieron parte del terreno ganado la semana pasada, que había llevado al S&P 500 a nuevos máximos. El índice de referencia S&P 500 se encontraba a menos del 1% de la marca de los 7.000 puntos, y el Dow Jones alcanzó un máximo histórico al cierre de la semana pasada.

Algunos inversores esperaban un "rally de Santa Claus", un fenómeno estacional en el que el S&P 500 suele registrar ganancias en los últimos cinco días bursátiles del año y los dos primeros de enero.

Los tres índices se encaminan hacia firmes ganancias mensuales, con el Dow y el S&P 500 en camino de su octavo mes consecutivo de alzas, mientras los valores tecnológicos se afianzan tras las optimistas previsiones del fabricante de chips Micron Technology a principios de mes.

El mercado alcista, que comenzó en octubre de 2022, se ha mantenido intacto a pesar de la preocupación por las altas valoraciones de las empresas tecnológicas y la volatilidad del mercado, gracias al continuo optimismo en torno a la inteligencia artificial, los recortes de las tasas de interés y la resistencia de la economía.

Los tres índices principales se encaminan a su tercera subida anual consecutiva.

A las 14:52 GMT, el índice S&P 500 perdía 26,50 puntos, o un 0,38%, a 6.903,34 unidades, mientras que el Nasdaq bajaba 139,01 puntos, o un 0,59%, a 23.454,09 unidades. En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones caía 131,85 puntos, o un 0,27%, a 48.579,12 unidades.

Seis de los 11 sectores del S&P cotizaban al alza, con la energía subiendo un 0,7% por la subida de los precios del crudo.

El de tecnología de la información bajaba un 0,7%, ya que la mayoría de los valores relacionados con la inteligencia artificial caían, con Nvidia perdiendo un 1,6%.

(Reportaje de Purvi Agarwal y Shashwat Chauhan en Bengaluru; Edición de Krishna Chandra Eluri)