Wall street cae ya que aumento retornos bonos en eeuu afecta a acciones de crecimiento

(Actualiza cotizaciones)

Por Devik Jain y Bansari Mayur Kamdar

9 mayo (Reuters) - Wall Street caía el lunes, ya que el aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense afectaba a las acciones de crecimiento en medio de perspectivas de un endurecimiento agresivo de la política monetaria, así como por temores de una fuerte desaceleración económica en China.

* A las 1441 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones perdía 461,80 puntos, o un 1,43%, a 32.424,54 unidades; el índice S&P 500 bajaba 87,02 puntos, o un 2,11%, a 4.035,14 unidades; y el Nasdaq Composite cedía 342,14 puntos, o un 2,83%, a 11.803,33 unidades.

* Los 11 principales sectores del S&P declinaban en las operaciones de media ma√Īana en Nueva York.

* El sector energético cedía un 3,4%, ya que los precios del petróleo perdían más de un 2% por los débiles datos de China y el endurecimiento de los confinamientos en Shanghái, que acentuaban los temores de que la economía mundial se encamine hacia una recesión.

* El Nasdaq, de gran peso tecnol√≥gico, restaba un 3,4%, mientras que el referencial S&P 500 toc√≥ su nivel m√°s bajo en un a√Īo, ya que los valores de megacapitalizaci√≥n Microsoft Corp , Amazon.com, Apple Inc, Alphabet Inc , Meta Platforms y Tesla Inc se desplomaban entre un 2,3% y un 3,2%.

* El rendimiento de los bonos referenciales a 10 a√Īos operaba al 3,12% tras alcanzar sus m√°ximos desde noviembre de 2018 a principios de sesi√≥n, entre el desconcierto de los inversores por las expectativas de alzas de las tasas de inter√©s.

* "El mercado está centrado en las tasas de interés a largo plazo. Cuanto más suben, más temen una recesión o una economía de estanflación", dijo Christopher Grisanti, de MAI Capital Management en Cleveland. "El miedo se ha hecho tan grande que se está vendiendo todo".

* Los valores de crecimiento centrados en la tecnolog√≠a han sido los m√°s afectados por las ventas este a√Īo, ya que sus rendimientos y valoraciones se descuentan m√°s cuando los retornos aumentan. El Nasdaq registr√≥ el viernes su quinta p√©rdida semanal consecutiva, su mayor racha de p√©rdidas desde el cuarto trimestre de 2012. (Reporte de Devik Jain y Bansari Mayur Kamdar en Bengaluru; editado en espa√Īol por Carlos Serrano)