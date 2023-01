Wall street cae ya que comentarios de ejecutivos bancarios avivan temores sobre crecimiento

Por Amruta Khandekar y Ankika Biswas

13 ene (Reuters) - Los principales índices de Wall Street caían el viernes, debido a que los comentarios de los principales ejecutivos bancarios de Estados Unidos profundizaban las preocupaciones sobre el endurecimiento monetario de la Reserva Federal que ralentiza el crecimiento económico, mientras que Tesla se desplomaba por las noticias de los recortes de precios.

* Los mayores bancos estadounidenses acumularon más fondos para tiempos difíciles para prepararse de cara a una posible recesión e informaron resultados débiles de banca de inversión, pero dijeron que los consumidores se mantenían saludables y que las tasas más altas impulsaron las ganancias.

* JPMorgan Chase & Co caía un 1,2% tras informar provisiones por 1.400 millones de dólares en anticipación de una recesión leve, incluso después de superar las estimaciones de utilidades trimestrales.

* El máximo ejecutivo del banco, Jamie Dimon, enumeró una serie de incertidumbres que enfrenta la economía, incluidas las tensiones geopolíticas y la persistente alta inflación.

* Bank of America reportó ganancias mejores a las esperadas. El CEO Brian Moynihan también reconoció un "entorno económico cada vez más lento". Sus acciones caían un 2,7%.

* "Algunos de los comentarios sobre los temores de una recesión y (los bancos) tratando de continuar fortaleciendo su balance frente a pérdidas crediticias tienen a más personas nerviosas", dijo Paul Nolte, gerente de cartera de Kingsview Asset Management en Chicago.

* Wells Fargo & Co y Citigroup Inc no cumplieron con las estimaciones de ganancias trimestrales, lo que provocó que sus papeles descendieran un 3,9% y un 0,6%, respectivamente.

* Mientras, Tesla Inc se hundía un 4,1% después de reducir los precios de sus vehículos eléctricos en Estados Unidos y Europa hasta en un 20% después de no cumplir con las estimaciones de entregas para 2022.

* El Promedio Industrial Dow Jones bajaba 43,22 puntos, o un 0,13%, a 34.146,75 unidades, mientras que el S&P 500 cedía 15,71 puntos, o un 0,39%, a 3.967,46 unidades. El Nasdaq Composite perdía 33,05 puntos, o un 0,30%, a 10.968,06 unidades.

* Casi todos los principales sectores del S&P 500 caían, con finanzas bajando un 1,1%, mientras que las acciones de tecnología de la información perdían un 0,5%.

* Manteniendo la presi√≥n fuera del Dow Jones, UnitedHealth Group Inc sub√≠a un 1,9% tras superar las expectativas de Wall Street para las ganancias del cuarto trimestre. (Reporte de Shubham Batra, Ankika Biswas y Amruta Khandekar en Bengaluru; Editado en Espa√Īol por Manuel Far√≠as)

