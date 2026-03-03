Wall Street cae ya que conflicto en Oriente Medio aviva los temores de inflación

Por Johann M Cherian y Ragini Mathur

3 mar (Reuters) - Los principales índices de Wall Street cayeron el martes, debido a la preocupación de los inversores por la duración del conflicto en Oriente Medio, pero los índices cerraron muy por encima de los mínimos del día

Los inversores están preocupados por el efecto del conflicto sobre la inflación, ya que los precios del petróleo han seguido subiendo de forma pronunciada. Las fuerzas israelíes y estadounidenses atacaron objetivos en Irán, lo que provocó represalias iraníes en el Golfo, mientras el conflicto se extendía al Líbano

"Aunque no ha habido muchos cambios fundamentales desde ayer, los inversores están cada vez más preocupados por la duración de la guerra y su impacto en los precios de la energía", afirmó Joseph Tanious, estratega jefe de inversiones de Northern Trust Asset Management en San Diego

Aun así, las acciones se recuperaron de las pérdidas de más del 2% registradas a primera hora del día. El lunes, el S&P 500 cerró sin cambios tras recuperarse de las fuertes bajas iniciales

Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 perdió 65,03 puntos, o un 0,94%, a 6.816,59 puntos, mientras que el Nasdaq Composite perdió 227,62 puntos, o un 1%, a 22.521,24 unidades. El Dow Jones cayó 399,57 puntos, o un 0,82%, a 48.505,21 puntos

En lo que podría ser una señal bajista, el S&P 500 cerró por debajo de su media móvil de 100 días por primera vez desde el 20 de noviembre

La amenaza de Teherán de atacar cualquier buque que intente transitar por el estrecho de Ormuz, junto con la interrupción del bombeo de varios productores de petróleo y gas de Oriente Medio, ha provocado un aumento de las tarifas de transporte marítimo y de los precios del crudo y el gas natural a nivel mundial

El estrecho, un punto crítico, transporta alrededor de una quinta parte del consumo total de petróleo del mundo

"Los inversores temen que se produzca una inflación adicional en el futuro. La principal preocupación es que (los precios del petróleo) superen los 100 dólares por barril y se mantengan en ese nivel", dijo Robert Pavlik, gestor senior de carteras de Dakota Wealth

"Esperemos que esta sea una guerra rápida y decisiva. Pero hay muchas incógnitas, así que no me arriesgaría a hacer pronósticos"

(Reporte de Johann M Cherian, Pranav Kashyap y Ragini Mathur en Bangalore; edición en Español de Manuel Farías y Javier Leira)