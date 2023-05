Wall street cae ya que problemas de pacwest eclipsan optimismo tras fed

(Para consultar el blog en directo de Reuters sobre las bolsas de EE.UU., Reino Unido y Europa, pulse o escriba LIVE/ en una ventana de noticias) (Actualiza los precios para abrir)

Por Ankika Biswas y Sruthi Shankar

4 mayo (Reuters) - Los principales √≠ndices de Wall Street ca√≠an el jueves, despu√©s de que la decisi√≥n de PacWest de explorar opciones estrat√©gicas acentuara la preocupaci√≥n por la salud de los bancos regionales, contrarrestando el optimismo generado por la Reserva Federal, que se√Īal√≥ una probable pausa en las alzas de tasas de inter√©s.

* PacWest Bancorp se desplomaba un 45,2% a un mínimo histórico tras confirmar que estaba explorando opciones estratégicas, incluida una venta, después de que las acciones del prestamista regional y de sus pares se vieran afectadas por el temor a un empeoramiento de la crisis bancaria.

* Los reguladores tomaron el First Republic Bank y JPMorgan Chase acordó comprar la mayoría de sus activos a principios de esta semana, lo que supuso la mayor quiebra de un banco estadounidense desde la crisis financiera de 2008.

* El grupo canadiense Toronto-Dominion Bank canceló el jueves su adquisición de First Horizon Corp por valor de 13.400 millones de dólares, lo que provocó un derrumbe del 37,9% en las acciones del banco regional estadounidense.

* Prestamistas regionales como KeyCorp, Valley National Bancorp y Zions Bancorp caían entre un 4,9% y un 5,9%, mientras que Western Alliance Bancorp retrocedía un 17,9%.

* "PacWest es una prueba m√°s de que la crisis bancaria estadounidense a√ļn no ha terminado", dijo Stuart Cole, macroeconomista jefe de Equiti Capital. "Parece que est√° pasando apuros, y me sorprender√≠a mucho que no fuera por las mismas razones que los anteriores... el mercado est√° rodeando a todos estos bancos regionales como un buitre, buscando al siguiente".

* El mi√©rcoles, la Reserva Federal subi√≥ las tasas de inter√©s en 25 puntos b√°sicos, al rango del 5,00%-5,25%, y se√Īal√≥ una pausa en su endurecimiento monetario, dando tiempo a los funcionarios para evaluar las recientes quiebras bancarias, la situaci√≥n del techo de la deuda y la persistente inflaci√≥n.

* Pero Wall Street cayó luego de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijera que era demasiado pronto para afirmar con certeza que el ciclo de alzas de tasas había terminado, ya que la inflación sigue siendo la principal preocupación.

* A las 1436 GMT, el índice S&P 500 perdía 34,59 puntos, o un 0,85%, a 4.056,16 unidades; mientras que el Nasdaq bajaba 77,36 puntos, o un 0,64%, a 11.947,96 unidades. En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones caía 356,00 puntos, o un 1,07%, a 33.058,24 unidades.

* Las acciones de Apple Inc descendían un 1,4%. El fabricante del iPhone tiene previsto presentar sus resultados trimestrales tras el cierre de la sesión.

(Reporte de Ankika Biswas y Sruthi Shankar en Bengaluru; Editado en Espa√Īol por Manuel Far√≠as)

