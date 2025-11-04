Wall Street cierra a la baja por advertencias de posible retroceso y burbuja tecnológica

Por Stephen Culp

NUEVA YORK, 4 nov (Reuters) - Las bolsas estadounidenses cerraron con fuertes caídas el martes, después de que grandes bancos advirtieron de que los mercados de renta variable podrían estar abocados a una caída, lo que refleja la creciente preocupación por las exageradas valoraciones.

Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos se adentraron en terreno negativo después de que los presidentes ejecutivos de Morgan Stanley y Goldman Sachs avivaron el temor a una posible burbuja del mercado, después de que el S&P 500 escaló a récords impulsado por el auge de la inteligencia artificial.

Las acciones tecnológicas pesaron especialmente en el Nasdaq y los valores de impulso relacionados con la IA fueron los más perjudicados.

El presidente de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, advirtió el mes pasado del riesgo de una corrección significativa del mercado bursátil en los próximos seis meses a dos años, citando factores como la tensión geopolítica.

"Los inversores parecen un poco más preocupados por la valoración de lo que lo han estado en mucho tiempo, al menos hoy", dijo Chuck Carlson, presidente ejecutivo de Horizon Investment Services.

"Las valoraciones de muchas de estas empresas estaban bastante estiradas y sus ganancias eran buenas, pero no excelentes", añadió Carlson. "Y esa es una receta para la recogida de beneficios".

El cierre del Gobierno estadounidense, resultado de un punto muerto en el Congreso, se acerca al récord del más largo de la historia. La consiguiente escasez de datos oficiales del Gobierno ha llevado a un mayor escrutinio de las fuentes privadas, como el informe nacional de empleo de ADP previsto para el miércoles.

Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 80,22 puntos, o un 1,17%, a 6.772,40 unidades, mientras que el Nasdaq Composite bajó 486,09 puntos, o un 2,04%, a 23.348,64. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 252,95 puntos, o un 0,53%, a 47.084,99.

Palantir Technologies se desplomó a pesar de que las previsiones de ingresos de la empresa de análisis de datos para el cuarto trimestre superaron las expectativas. (Reporte adicional de Johann M Cherian en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)