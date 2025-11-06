Wall Street cierra a la baja por valoraciones tecnológicas e inquietud económica

(Actualiza con valores al cierre)

Por Stephen Culp

6 nov (Reuters) -

Las acciones estadounidenses cerraron en territorio negativo el jueves, con la reanudación de la venta masiva de valores tecnológicos, mientras los inversores se enfrentaban a la creciente incertidumbre económica y a las valoraciones excesivas.

* Las acciones relacionadas con la inteligencia artificial impulsaron el repunte de los últimos meses, que llevó a los índices a una serie de máximos históricos, por lo que la debilidad del sector fue un claro recordatorio de la dependencia de Wall Street de la tecnología.

* "Las valoraciones siguen siendo motivo de preocupación a largo plazo, pero (el mercado) sigue siendo alcista", dijo Paul Nolte, asesor patrimonial senior y estratega de mercado de Murphy & Sylvest.

* "A principios de esta semana, sufrimos una caída del 1% al 1,5%. ¿Qué hicimos al día siguiente? Subimos 80 puntos básicos (...) así que la mentalidad de comprar en las caídas sigue ahí", añadió Nolte.

* Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 75,43 puntos, o un 1,10%, y cerró en 6.721,21 unidades, mientras que el Nasdaq Composite cedió 443,03 puntos, o un 1,88%, y cerró en 23.056,77. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 389,47 puntos, o un 0,82%, a 46.921,53 unidades.

* Mientras tanto, el cierre del Gobierno estadounidense más largo de la historia ha llevado a los inversores y a la Reserva Federal a volar a ciegas ante la próxima decisión de tasas de interés y a depender de indicadores mixtos del sector privado.

* La empresa mundial de recolocación Challenger, Gray & Christmas dijo que los despidos anunciados por los empleadores estadounidenses aumentaron en octubre, marcando el máximo del mes en 22 años, mientras que un informe de Revelio Labs mostró que la economía perdió puestos de trabajo el mes pasado.

* Los datos contrastaron con el sólido informe ADP del miércoles, lo que avivó la incertidumbre sobre la salud del mercado laboral estadounidense.

* "Hay incertidumbre sobre la decisión de la Fed del próximo mes, sobre hacia dónde van los aranceles, el cierre del gobierno (...) los mercados están algo cautos en este momento", dijo Dennis Dick, de Stock Trader Network. "Han sido un par de meses excelentes para el mercado y se justifica una fase correctiva".

* La temporada de resultados del tercer trimestre se acercaba a su recta final, con 424 empresas del S&P 500 que ya habían presentado sus resultados. De ellas, el 83% ha superado las estimaciones de Wall Street, según los datos más recientes de LSEG. (Editado en español por Carlos Serrano y Daniela Desantis)