Wall Street cierra a la baja tras la subida del 12% del petróleo y debilitamiento del mercado laboral

Por Sabrina Valle y Johann M Cherian

6 mar (Reuters) - Los principales índices de Wall Street cerraron a la baja el viernes, en medio de un repentino revés en el mercado laboral estadounidense y un aumento del 12% en los precios del petróleo debido a la escalada del conflicto en Oriente Medio.

* Un informe de empleo decepcionante intensificó las preocupaciones de que la economía estadounidense podría estar enfriándose, justo cuando las tensiones geopolíticas en Oriente Medio impulsan drásticamente los costos de la energía.

* Esta combinación amenaza con acorralar a la Reserva Federal, complicando su camino hacia los recortes de tasas y reavivando las preocupaciones por una nueva presión inflacionaria.

* "Es un doble impacto para el mercado de valores hoy: el débil informe de empleo y el aumento del precio del petróleo", dijo Kristina Hooper, estratega jefe de mercado de la firma financiera Man Group en Nueva York.

* Los precios del petróleo se dispararon, impulsados por el ataque militar estadounidense-israelí en Irán, que detuvo el transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz, y por las advertencias de Qatar de que el crudo podría subir a 150 dólares el barril.

* Los futuros del crudo estadounidense avanzaron más de un 12%, por encima de los 90 dólares por barril, mientras que el Brent subió un 8,5% a 92 dólares por barril, acercándose rápidamente a la barrera psicológica de los 100 dólares que alarma a los mercados.

* "Estamos acercándonos cada día más a los 100 dólares por barril de petróleo, y eso ha causado mucha mayor volatilidad y ansiedad", dijo Michael Arone, estratega jefe de inversiones de State Street Investment Management.

* El índice de volatilidad CBOE, el indicador de ansiedad de los inversores más seguido en Wall Street, subió a un máximo de casi cinco meses, ganando alrededor de 4 puntos a 28,2, lo que indica mayores preocupaciones sobre más sufrimiento en el mercado de valores en el corto plazo.

* El índice S&P 500, que sigue el desempeño de las principales acciones bancarias estadounidenses dentro del S&P 500, cayó.

* Los operadores adelantaron sus apuestas a un recorte de la tasa de interés de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal, con probabilidades prácticamente iguales para junio, desde aproximadamente el 35% anterior en el día, según datos compilados por LSEG.

* Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 perdió 91,64 puntos, o un 1,33%, para cerrar en 6739,88 unidades, mientras que el Nasdaq Composite bajó 361,31 puntos, o un 1,59%, hasta situarse en 22.387,68. El Índice Industrial Dow Jones cayó 447,12 puntos, o un 0,93%, a 47.507,62 unidades.

En la semana, el S&P 500 cayó un 2%, el Nasdaq cedió un 1,2% y el Dow perdió un 3%. Para el S&P, el desempeño semanal porcentual fue el peor desde mediados de octubre.

* El banco Western Alliance cayó tras demandar a Jefferies por no realizar un pago por préstamos vinculados al proveedor de autopartes en quiebra First Brands Group. Jefferies también caía.

(Reporte de Johann M Cherian y Ragini Mathur en Bangalore; Editado en español por Daniela Desantis)