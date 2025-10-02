Wall Street cierra al alza gracias al apoyo de las tecnológicas

Por Sinéad Carew y Niket Nishant

2 oct (Reuters) -

El Nasdaq marcó un máximo histórico al cierre del jueves con el apoyo del sector tecnológico y el índice de referencia S&P 500 también logró un récord, pese a la cautela de los inversores por los datos del mercado laboral privado en el segundo día de cierre del Gobierno estadounidense.

* La valoración del S&P 500 se situó en torno a su nivel más alto desde 2020, con la ayuda de empresas tecnológicas de gran peso como el líder de chips de IA Nvidia

y Broadcom.

* Al no disponer de datos oficiales debido a una paralización parcial del Gobierno, los inversores estaban pendientes de la información de otras fuentes.

* Un informe de la empresa mundial de recolocación Challenger, Gray & Christmas indicó que los empresarios estadounidenses anunciaron menos despidos en septiembre, pero que los planes de contratación en lo que va de año eran los más bajos desde 2009. El reporte siguió a un dato nacional de empleo ADP más débil de lo esperado del miércoles.

* "Los inversores están analizando todo esto con el telón de fondo de unos datos de empleo ya de por sí débiles en los últimos meses para tratar de calibrar el camino real que seguirá el mercado laboral a partir de ahora", dijo Jim Baird, director de inversiones de Plante Moran Financial Advisors.

* Si bien la paralización parcial del Gobierno no fue una sorpresa y los inversores se tranquilizan porque este tipo de cierres no han perjudicado normalmente al mercado en el pasado, Baird señaló que aún causaba preocupación.

* "Teniendo en cuenta lo polarizados que están los dos partidos (políticos) en este momento, y que ambos parecen estar fijando sus respectivas posiciones, no sería sorprendente que esto se alargue un poco más", dijo.

* El fabricante de vehículos eléctricos Tesla cedió ganancias iniciales tras un sólido informe trimestral de entregas, ya que algunos analistas señalaron riesgos para las ventas en los próximos trimestres debido a la retirada del crédito fiscal federal de US$7500.

* A primera hora de la sesión, los índices S&P y Nasdaq alcanzaron máximos históricos intradía. La relación precio/beneficios futuros del S&P 500 ha subido a 23,1 veces. * Según datos preliminares, el S&P 500 ganó 4,38 puntos, o un 0,07%, a 6715,58 unidades, mientras que el Nasdaq Composite subió 89,29 puntos, o un 0,39%, a 22.844,44. El Promedio Industrial Dow Jones avanzó 82,21 puntos, o un 0,18%, a 46.523,31 unidades.

(Reportajes de Sinéad Carew en Nueva York y Niket Nishant y Sukriti Gupta en Bengaluru; edición de Krishna Chandra Eluri y Matthew Lewis)