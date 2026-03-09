Wall Street cierra al alza por expectativas de una resolución de la guerra con Irán

Por Johann M Cherian y Stephen Culp

NUEVA YORK, 9 mar (Reuters) - Las acciones de Wall Street se recuperaron de una fuerte caída y cerraron con un alza el lunes tras un repunte en la última hora, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán podría estar cerca de terminar.

Los tres índices anotaron una remontada tardía después de que Trump dijo que el plazo de la guerra estaba "Muy por delante" de las estimaciones. Al inicio de la sesión, los precios del petróleo alcanzaron sus niveles más altos desde mediados de 2022 debido a la restricción del suministro provocada por las interrupciones en el transporte marítimo, cuando la guerra contra Irán entraba en su décimo día.

El aumento de los precios de la energía podría derivar en un repunte más amplio de la inflación en un momento en que muchos consumidores estadounidenses tienen dificultades para hacer frente a los gastos.

Las oscilaciones intradía del mercado bursátil, a medida que los inversores asimilan las noticias, han añadido volatilidad a la jornada bursátil en las últimas semanas.

"Sigue habiendo mucha incertidumbre sobre la duración del conflicto, así como sobre la duración del cierre del estrecho de Ormuz", dijo Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de CFRA Research en Nueva York.

"Una vez más, hoy, ver una reversión tan relativa en los movimientos de los precios indica que los inversores están buscando cualquier oportunidad para volver a los mercados de valores", agregó.

Las esperanzas de una desescalada del conflicto en Oriente Medio se habían desvanecido después de que Irán eligió a Mojtaba Khamenei para suceder a su padre como líder supremo, una elección que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró inaceptable. Según datos preliminares, el S&P 500 ganó 56,22 puntos, o un 0,83%, para cerrar en 6.796,24 puntos, mientras que el Nasdaq Composite avanzó 309,13 puntos, o un 1,38%, a 22.696,81. El Promedio Industrial Dow Jones subió 240,91 puntos, o un 0,51%, a 47.742,46 unidades. (Reporte de Johann M Cherian y Pranav Kashyap; Reporte adicional de Shashwat Chauhan y Utkarsh Tushar Hathi en Bangalore; edición en español de Manuel Farías)