Wall Street cierra al alza y el S&P 500 borra sus pérdidas de 2025

NUEVA YORK (AP) — La mayoría de las acciones estadounidenses subieron el martes tras un alentador informe que mostró que la inflación se desaceleró inesperadamente en todo el país el mes pasado.

El índice S&P 500 subió 42,36 puntos, o 0,7%, hasta quedar en 5.886,55. El promedio industrial Dow Jones cayó 269,67 puntos, o 0,6%, y cerró en 42.140,43, mientras que el compuesto Nasdaq subió 301,74 unidades, o 1,6%, gracias al impulso de emisoras de IA y otros valores tecnológicos, para cerrar en 19.010,08.

Las acciones han estado subiendo de nuevo por la esperanza de que el presidente estadounidense Donald Trump relaje los aranceles que impuso a socios comerciales de todo el mundo antes de que creen una recesión y disparen la inflación. El S&P 500, que se sitúa en el centro de muchas cuentas de retiro 401(k), está a 4,2% de su máximo histórico establecido en febrero, y de nuevo en positivo en lo que va de año.

Según el informe del martes, aun con toda la incertidumbre en torno al comercio, e incluso aunque muchas empresas tomaron medidas para importar productos antes de que los aranceles eleven sus precios, la inflación bajó a 2,3% el mes pasado, comparada con 2,4% en marzo.

Es alentador porque estos datos alejan a la economía del peor escenario posible, la "estanflación", en la que la economía se estanca pero la inflación se mantiene alta.

Sin embargo, aun con el alentador informe del martes, los economistas y analistas dicen que la inflación aún podría subir en los próximos meses debido a los aranceles de Estados Unidos. Eso probablemente dejará a la Fed a la espera de más datos antes de tomar una decisión sobre si y cuándo recortar las tasas de interés para ayudar a la economía.

Es similar a la espera de los inversores en general. Ya que la Fed no tiene previsto hacer ningún movimiento sobre las tasas de interés por el momento, los mercados probablemente operarán “con titulares de negociación y reconciliación”, según Alexandra Wilson-Elizondo, codirectora global y codirectora de inversiones de soluciones multiactivos de Goldman Sachs Asset Management.

“Creo que los inversores son conscientes de que el acuerdo comercial aún no está hecho”, señaló Louis Wong, director de Phillip Securities Group en Hong Kong.

“Aconsejaría a los inversores que mantuvieran cautela a corto plazo y que estuvieran preparados para noticias inesperadas en el frente comercial”, añadió.

En Wall Street, Coinbase Global se disparó 24% después de que la bolsa de criptodivisas fuera informada de que sus acciones se incorporarán al índice S&P 500 la semana que viene. Eso significa que muchos fondos de inversión también la añadirán antes de que empiece a cotizar el lunes. Coinbase sustituirá a Discover Financial Services, que va a ser comprada por Capital One Financial.

Los valores del sector de la inteligencia artificial también se mostraron fuertes. Nvidia subió 5,6% y fue el principal motor del S&P 500. Se ha asociado con Humain, una empresa de inteligencia artificial propiedad del fondo soberano de Arabia Saudí, para enviar 18.000 chips a la nación de Oriente Medio con el fin de impulsar un nuevo proyecto de centro de datos.

Super Micro Computer, que fabrica servidores utilizados en IA, subió 16%. GE Vernova, que espera alimentar vastos centros de datos de IA, subió 4%. Palantir Technologies ganó 8,1%.

Por el contrario, las acciones de UnitedHealth Group cayeron 17,8% después de que suspendiera sus previsiones financieras para todo el año debido a costos médicos superiores a los esperados. La mayor aseguradora de gastos médicos de Estados Unidos también anunció que su director general, Andrew Witty, dejaría el cargo por motivos personales y que su presidente, Stephen Hemsley, se convertiría en CEO con efecto inmediato.

UnitedHealth fue la principal razón por la que el Dow se rezagó con respecto a otros índices bursátiles estadounidenses.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió de 4,45% a 4,48%.

En los mercados bursátiles extranjeros, los índices subieron en gran parte de Europa y Asia. Las acciones cayeron 1,9% en Hong Kong, pero subieron 1,4% en Tokio.

En Japón, los fabricantes de automóviles fueron los que más subieron. Nissan Motor Co. sumó 3% antes del anuncio de que planea despedir a 20.000 de sus trabajadores como parte de una reestructuración. El fabricante de automóviles dijo el martes que acumuló pérdidas por 670.900 millones de yenes (4.500 millones de dólares) en el último ejercicio fiscal.

___

Los periodistas de The Associated Press Matt Ott, Elaine Kurtenbach y Alice Fung contribuyeron a este despacho.