Wall Street cierra casi estable gracias a la recuperación de valores tecnológicos

Por Purvi Agarwal y Twesha Dikshit

17 feb (Reuters) - Los principales índices de Wall Street cerraron casi sin cambios el martes, con las acciones tecnológicas recuperándose y las financieras brindando apoyo al mercado.

* Tras caer hasta un 1,5% en sus mínimos de sesión, el sector de tecnología de la información del S&P 500 borró las pérdidas, ya que el avance de Nvidia y Apple superó la baja de Microsoft y Oracle.

* La preocupación por que la inteligencia artificial pueda alterar los modelos de negocio había provocado una ola de ventas en las empresas de software, las corredurías y las empresas de transporte por carretera la semana anterior, lo que provocó que los tres principales índices de Wall Street registraran su mayor caída semanal desde mediados de noviembre.

* Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 ganó 7,34 puntos, o un 0,11%, a 6.843,51 puntos, mientras que el Nasdaq Composite ganó 40,08 puntos, o un 0,14%, a 22.578,38 unidades. El Dow Jones subió 42,99 puntos, o un 0,09%, a 49.543,92 unidades.

* El índice financiero del S&P 500 tuvo un rendimiento positivo. Los bancos Goldman Sachs y JPMorgan Chase subieron.

* Esta semana, el informe sobre el gasto en consumo personal —el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal- será el centro de atención para obtener información sobre la inflación y podría influir en la trayectoria de recortes de tasas del banco central.

* Los datos siguen a una lectura de la inflación al consumo más baja de lo esperado la semana pasada, lo que aumentó ligeramente las apuestas por recortes de tasas de interés este año.

* Los operadores están descontando una reducción de 25 puntos básicos en junio, con una probabilidad del 63%, frente al 49% de hace una semana, según la herramienta FedWatch de CME.

(Reporte de Purvi Agarwal y Twesha Dikshit en Bangalore; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)