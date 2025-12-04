Wall Street cierra casi plano; Amazon opaca esperanzas de alza de tasas de la Fed

(Actualiza tras el cierre; cambia redacción)

Por Chuck Mikolajczak

4 dic (Reuters) - Wall Street cerró el jueves casi sin cambios, con los inversores sopesando un informe sobre el mercado laboral y otros datos económicos, mientras que las acciones se vieron apoyadas por las elevadas expectativas de un recorte de las tasas de interés de LA NACION Federal la próxima semana.

* Una caída de las acciones de Amazon.com pesó sobre el S&P 500, limitando su avance.

* Con el informe oficial de nóminas de noviembre previsto para después de la reunión de diciembre de la Fed, los operadores han recurrido a un mosaico de indicadores secundarios que ofrecen una lectura contradictoria sobre el mercado laboral.

* Un informe semanal del Departamento de Trabajo mostró que las nuevas solicitudes de subsidio de desempleo cayeron a su nivel más bajo en más de tres años, mientras que una estimación de la Reserva Federal de Chicago sugirió que la tasa de desempleo se mantuvo cerca del 4,4% en noviembre.

* Los futuros de los fondos federales apuntan a una probabilidad de casi el 90% de que el banco central recorte las tasas de interés 25 puntos básicos este mes, frente al 60% del mes pasado, según la herramienta FedWatch de CME Group.

* Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 ganó 7,20 puntos, o un 0,11%, a 6.856,92 puntos; mientras que el Nasdaq Composite sumó 54,78 puntos, o un 0,23%, a 23.508,87 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 32,48 puntos, o un 0,07%, a 47.850,42 puntos.

* Meta Platforms subió, siendo uno de los mayores impulsores del S&P, después de que un reporte de Bloomberg dijera que la matriz de Facebook planeaba recortes de hasta el 30% de su presupuesto de metaverso.

* Mientras tanto, Amazon fue uno de los mayores lastres del índice S&P después de que la empresa de comercio electrónico dijera que estaba en conversaciones con el Servicio Postal de Estados Unidos sobre su futura relación y que está considerando opciones antes de que expire su contrato en 2026.