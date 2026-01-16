Wall Street cierra casi plano antes de fin de semana largo en EEUU, pero registra baja semanal

Por Caroline Valetkevitch

NUEVA YORK, 16 ene (Reuters) - Wall Street cerró casi sin cambios el viernes, en una sesión agitada previa a un fin de semana largo, aunque los tres índices registraron pérdidas en la semana.

* Las acciones de los fabricantes de chips subieron, y un índice de semiconductores amplió las ganancias del jueves.

* Los grandes bancos publicaron resultados mayoritariamente sólidos esta semana, pero las acciones financieras se vieron presionadas por las preocupaciones sobre la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de limitar al 10% los tipos de interés de las tarjetas de crédito durante un año.

* Los inversores también digirieron la noticia de que Trump dijo que podría querer mantener al asesor económico Kevin Hassett en su cargo actual, lo que redujo las apuestas de que Hassett suceda al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

* Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 perdió 5,01 puntos, o un 0,07%, a 6939,46 puntos; mientras que el Nasdaq Composite perdió 15,60 puntos, o un 0,07%, a 23.514,42 unidades. El Dow Jones cayó 87,13 puntos, o un 0,18%, a 49.355,31 puntos. Los tres índices terminaron la semana en baja.

* La temporada de resultados se intensificará la semana que viene, con la presentación de informes de pesos pesados como Netflix, Johnson & Johnson e Intel.

* Los inversores se mostraron cautelosos a la hora de hacer grandes apuestas antes del fin de semana largo, con la bolsa cerrada el lunes por la festividad de Martin Luther King Jr.

(Reporte adicional de Medha Singh y Pranav Kashyap en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)