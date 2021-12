Wall Street cierra con alza generalizada

Los precios de las acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York subieron ampliamente el lunes, revirtiendo casi por completo las pérdidas del S&P 500 la semana pasada, cuando la intranquilidad desatada por la nueva variante del coronavirus estremeció los mercados.

El S&P 500 subió 1,2%. Más del 85% de las acciones del indicador ganaron terreno, siendo las compañías tecnológicas y bancarias las que sumaron una buena parte de los avances. El alza también incluyó a aerolíneas, líneas de crucero y otras compañías relacionadas con los viajes, las cuales se benefician de que la economía no sea presa una vez más de restricciones relacionadas con la pandemia.

El índice Dow Jones ganó 1,9%, mientras que el compuesto Nasdaq sumó 0,9%. Los títulos de pequeñas empresas tuvieron un mejor rendimiento que el resto del mercado, llevando al indicador Russell 2000 a cerrar con ganancias del 2%.

Wall Street se mostró alentada por los comentarios del doctor Anthony Fauci, el principal asesor médico de la Casa Blanca, de que los primeros indicios dejan entrever que la variante ómicron del coronavirus podría ser menos peligrosa que la delta. Aún deberán pasar unas cuántas semanas para saber si ómicron es más contagiosa, causa enfermedades más graves o evade la inmunidad generada por las vacunas.

“Las preocupaciones sobre el COVID de la semana pasada tal vez no sean tan pronunciadas, y algunas de las tensiones geopolíticas tal vez no sean tan pronunciadas”, dijo Willie Delwiche, estratega de inversiones en All Star Charts. “La gente se siente mejor al respecto, al menos por un día”.

El S&P 500 subió 52,24 enteros y cerró en 4.591,67. El Dow ganó 646,95 unidades y se estableció en 35.227,03. El Nasdaq avanzó 139,68 puntos hasta ubicarse en 15.225,15, y el Russell 2000 sumó 44,17 unidades, finalizando en 2.203,48.

El rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años pasó de 1,33% a 1,44%. JPMorgan Chase ganó el 1,2%.

Los precios del crudo estadounidense subieron un 4,9%, lo que ayudó a impulsar el precio de las acciones del sector energético. Exxon Mobil ganó 1,1%.