Wall Street cierra con alza tras comentarios de Trump sobre China

Por Noel Randewich y Twesha Dikshit

17 oct (Reuters) - Wall Street cerró al alza el viernes tras declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre China, y luego de que resultados trimestrales de bancos regionales aliviaron la preocupación por los riesgos crediticios.

* Trump dijo que su propuesta de imponer aranceles del 100% a los productos procedentes de China no sería sostenible y que se reuniría con el líder Xi Jinping en Corea del Sur.

* "El mercado no sabe realmente qué pensar cuando Donald Trump habla", dijo Robert Pavlik, gestor senior de carteras de Dakota Wealth. "Simplemente hay un montón de comentarios de ida y vuelta con respecto a China, los aranceles comerciales y prácticamente todo lo demás".

* Las acciones de los bancos regionales se recuperaron después de una ola de ventas el jueves, cuando Zions Bancorporation reveló pérdidas vinculadas a dos préstamos comerciales e industriales y Western Alliance reveló que había iniciado una demanda alegando fraude por parte de Cantor Group V, LLC.

* "El temor al crédito ladra más que muerde", dijo Jed Ellerbroek, gestor de carteras de Argent Capital. "Analizando los resultados de todos los grandes bancos, el crédito es muy bueno. En general, hay muy pocos focos de debilidad".

* Truist Financial subió después de que el banco informó de mayores ganancias en el tercer trimestre. Fifth Third Bancorp subió, las acciones de Zions se recuperaron de las pérdidas de la víspera y Western Alliance también avanzó.

* El índice S&P Composite 1500 Regional Banks subió tras caer casi un 6% la víspera.

* El índice del sector financiero S&P 500, que incluye los mayores bancos estadounidenses, también ganó.

* Las sólidas ganancias de los grandes bancos estadounidenses esta semana han dado un tono optimista al inicio de la temporada de presentación de informes del tercer trimestre, pero con las elevadas valoraciones de las acciones, los inversores actúan con cautela.

* Según datos preliminares, el S&P 500 subió 33,37 puntos, o un 0,50%, a 6662,44 puntos; el Nasdaq Composite ganó 113,61 puntos, o un 0,50%, a 22.676,15 puntos; y el Promedio Industrial Dow Jones sumó 235,83 puntos, o un 0,51%, a 46.188,07 puntos.

* Los tres principales índices estadounidenses registraron ganancias semanales. (Reporte de Sukriti Gupta, Medha Singh y Twesha Dikshit en Bengaluru; Editado en Español por Manuel Farías)